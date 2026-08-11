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Kolombiya'dan skandal Golan kararı: İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıdı

Kolombiya'dan skandal Golan Tepeleri kararı geldi, Bogota yönetimi İsrail'in Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdı.

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