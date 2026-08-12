Çerçeve yasa için kritik eşik: Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'ten 467 oyla geçen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Düzenlemeyle terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedeflenirken, Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Türkiye'nin huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" yasası ile Türkiye yeni bir dönemin eşiğine geldi.
TBMM Genel Kurulu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u 467 oyla kabul etti. Düzenlemeyle "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki zemini oluşturuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULDU
Yasadan kaç kişinin yararlanacağı ve silah bırakma sürecinin detayları merak edilirken, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, detayları aktardı. Tülay Ağaoğlu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa, Cumhurbaşkanlığına gönderildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanının onayı için 15 günlük süre var. Bu süre içinde Cumhurbaşkanının onay vermesi ve yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte en kritik adımın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde atılacağını belirten Ağaoğlu, "Bu kurul, süreç boyunca son derece önemli bir işlev görecek. Güvenlik birimleri, ilgili bakanlıklar yer alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki bu kurul, yürütmeye ilişkin birçok şeyden sorumlu olacak." sözleriyle yeni yapıyı anlattı.
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ VE ENVANTER PLANI
Silahların nasıl teslim alınacağına dair teknik detayları paylaşan Ağaoğlu, "Yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra silah bırakma süreci resmen devreye girmiş olacak. İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları bünyesinde bir birim oluşturulması hedefleniyor. Silahlar, içlerinde ağır silahların da olduğu belli noktalara bırakılacak. Bu envanter savcılıklara teslim edilecek. Kurul karar verecek; ya Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçecek ya da satılarak Hazine'ye gelir elde edilmiş olacak." bilgisini aktardı.
13 BİN ÖRGÜT ÜYESİ VE EVE DÖNÜŞ SÜRECİ
Sürecin kapsayacağı kişi sayısı ve MGK'nın rolüne değinen Ağaoğlu, "Örgütün silah bıraktığına dair raporlar kurulda değerlendirilecek ve Millî Güvenlik Kurulu silahların bırakıldığını teyit edecek. Bu aşamadan sonra 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Yaklaşık 13 bin örgüt üyesinin başvuru yapabileceği tahmin ediliyor. Cezaevlerinde de yaklaşık 3 bin 500 kişi bu yasadan yararlanabilecek." dedi. Üst düzey yöneticilerin durumuna da açıklık getiren Ağaoğlu, "Yaklaşık 250 üst düzey yöneticinin Kandil'den Süleymaniye'ye geçecekleri söyleniyor, yani yurt içine gelmeyecekler. Zaten kapsam dışındalar. Tüm bu sürecin tamamlanması yaklaşık bir yılı bulabilir." ifadelerini kullandı.
81 İL VALİSİNE PROVOKASYON UYARISI
İçişleri Bakanlığı'ndaki stratejik toplantıya dikkat çeken Ağaoğlu, "Bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla 81 il valisi buluşacak. Valilere provokasyonlara karşı uyanık olmaları söylenecek. Özellikle sınırdaki iller için bu son derece önemli. Valilere yol haritasına ilişkin nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirmeler yapılacak." sözleriyle valiliklerin süreçteki kritik rolünü vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN, TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ
Öte yandan hatırlanacağı üzere dün (11 Ağustos) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÇERÇEVE YASA: ŞARTLAR VE YENİ DÖNEM
"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Meclis'ten 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa, sürecin yeni aşamasının hukuki zeminini oluşturuyor. Teklifin, referandumsuz anayasa değişikliği için gereken çoğunluğun üzerinde rekor bir oyla kabul edilmesi, Terörsüz Türkiye konusundaki toplumsal mutabakatın ve bütünleşmenin TBMM iradesine yansıması olarak değerlendiriliyor.
Bu iradenin verdiği güçle sürecin, devlet kurumlarının gözetiminde belirlenen yol haritasına uygun şekilde ilerlemesi öngörülüyor.
TÜRKİYE MODELİ HAYATA GEÇİYOR
Türkiye, Terörsüz Türkiye süreciyle kendi problemlerini kendine özgü bir modelle çözmeyi hedefliyor. Kabul edilen çerçeve yasa da bu özgünlüğe uygun şekilde hazırlandı.
Düzenlemenin temel amacı, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine bir an önce ulaşmak ve Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmek.
KANUN BİR AF DEĞİL
Meclis'te kabul edilen kanun hükümlerinin uygulanabilmesi için bazı temel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Buna göre; PKK/KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi, Kontrollerinde bulunan her türlü silah ve mühimmatın teslim edilmesi, Güvenlik kurumlarının bu hususu tespit etmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) bu durumu teyit etmesi gerekiyor. Bu kapsamda bir sonraki aşamada terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve silahlarını tamamen bırakması şartı bulunuyor.
CEZALAR ERTELENECEK
Bu adımların tamamlanmasının ardından PKK/KCK terör örgütünü kurma, yönetme, üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt finansmanı suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda verilen mahkumiyet kararlarının infazı ertelenecek.
Kanun kapsamında verilen mahkumiyet kararlarının infazı, 15 yılın altında ceza alanlar için 5 yıl, 15 yıl ve üzeri ceza alanlar için ise 10 yıl süreyle ertelenecek.
Erteleme süresince zamanaşımı işlemeyecek. Deliller ve dosyalar imha edilmeyecek, saklanacak. Erteleme süresi içerisinde terör suçlarının işlenmesi halinde ise erteleme hükmü kaldırılacak ve soruşturma ile kovuşturmalar devam edecek.
Erteleme süresince terör suçu işlemeyenler hakkında, ilgili sürelerin tamamlanmasının ardından düşme kararı alınacak. Tüm bu süreçleri Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulan kurul takip edecek. TBMM'de de süreci izlemek üzere bir komisyon oluşturulacak.
Kanundan yararlanmak isteyenlerden, MGK kararının ardından takip eden altı ay içerisinde yazılı başvuru alınacak.
BÜTÜN ÖRGÜT ÜYELERİ KAPSAM İÇİNDE DEĞİL
Terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde kasten öldürme suçunu işleyenler ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan hüküm giyenler kanundan yararlanamayacak.
Bu kişiler hakkında ceza erteleme kararı alınamayacak.
SİLAHLAR SUSACAK, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME SAĞLANACAK
Toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve milletin mutabakatıyla yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin nihai amacına ulaşmasıyla Türkiye'nin büyümesinin de hızlanması hedefleniyor.
Bu süreçle birlikte demokrasinin ve milli dayanışmanın güçlenmesi, Türkiye'nin hem bölgede hem de küresel zeminde konumunun daha da sağlamlaşması bekleniyor.
Güvenlik için ayrılan kaynakların bilim, teknoloji, üretim, altyapı ve sosyal kalkınmaya kanalize edilmesiyle ekonomik kalkınmanın da hız kazanması amaçlanıyor.