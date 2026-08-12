Çerçeve yasa için kritik eşik: Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu

Türkiye'nin huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" yasası ile Türkiye yeni bir dönemin eşiğine geldi.

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TBMM Genel Kurulu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u 467 oyla kabul etti. Düzenlemeyle "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki zemini oluşturuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULDU

Yasadan kaç kişinin yararlanacağı ve silah bırakma sürecinin detayları merak edilirken, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, detayları aktardı. Tülay Ağaoğlu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa, Cumhurbaşkanlığına gönderildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanının onayı için 15 günlük süre var. Bu süre içinde Cumhurbaşkanının onay vermesi ve yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte en kritik adımın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde atılacağını belirten Ağaoğlu, "Bu kurul, süreç boyunca son derece önemli bir işlev görecek. Güvenlik birimleri, ilgili bakanlıklar yer alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki bu kurul, yürütmeye ilişkin birçok şeyden sorumlu olacak." sözleriyle yeni yapıyı anlattı.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ VE ENVANTER PLANI

Silahların nasıl teslim alınacağına dair teknik detayları paylaşan Ağaoğlu, "Yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra silah bırakma süreci resmen devreye girmiş olacak. İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları bünyesinde bir birim oluşturulması hedefleniyor. Silahlar, içlerinde ağır silahların da olduğu belli noktalara bırakılacak. Bu envanter savcılıklara teslim edilecek. Kurul karar verecek; ya Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçecek ya da satılarak Hazine'ye gelir elde edilmiş olacak." bilgisini aktardı.

13 BİN ÖRGÜT ÜYESİ VE EVE DÖNÜŞ SÜRECİ

Sürecin kapsayacağı kişi sayısı ve MGK'nın rolüne değinen Ağaoğlu, "Örgütün silah bıraktığına dair raporlar kurulda değerlendirilecek ve Millî Güvenlik Kurulu silahların bırakıldığını teyit edecek. Bu aşamadan sonra 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Yaklaşık 13 bin örgüt üyesinin başvuru yapabileceği tahmin ediliyor. Cezaevlerinde de yaklaşık 3 bin 500 kişi bu yasadan yararlanabilecek." dedi. Üst düzey yöneticilerin durumuna da açıklık getiren Ağaoğlu, "Yaklaşık 250 üst düzey yöneticinin Kandil'den Süleymaniye'ye geçecekleri söyleniyor, yani yurt içine gelmeyecekler. Zaten kapsam dışındalar. Tüm bu sürecin tamamlanması yaklaşık bir yılı bulabilir." ifadelerini kullandı.

81 İL VALİSİNE PROVOKASYON UYARISI

İçişleri Bakanlığı'ndaki stratejik toplantıya dikkat çeken Ağaoğlu, "Bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla 81 il valisi buluşacak. Valilere provokasyonlara karşı uyanık olmaları söylenecek. Özellikle sınırdaki iller için bu son derece önemli. Valilere yol haritasına ilişkin nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirmeler yapılacak." sözleriyle valiliklerin süreçteki kritik rolünü vurguladı.