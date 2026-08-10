CANLI | Türkiye için tarihi gün: TBMM'de Terörsüz Türkiye görüşmesi! Süreç A Haber'de değerlendirildi
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve düzenlemede önemli bir aşamaya gelindi. Kamuoyunda "Terörsüz Türkiye yasası" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren yoğun görüşmelerin ardından kabul edildi. Komisyon aşamasını tamamlayan teklif, görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'nun gündemine taşındı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin hukuki çerçevesini belirlemesi beklenen düzenleme üzerindeki görüşmeler Genel Kurul'da devam ediyor. Süreci yönelik A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "Bu bir af değil, terörü tasfiye etme iradesidir" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturması hedeflenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.
Genel Kurul gündemine taşınan teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor.
CANLI ANLATIM
"TÜRKİYE TERÖRÜ ZATEN BİTİRMİŞ DURUMDA"
İç Güvenlik Komisyonu’ndaki süreci aktaran Tülay Ağaoğlu, "Abdullah Güler konuştu, birtakım söz almak isteyen isimler vardı. Ondan sonra da maddelerine geçilmesi oylaması yapılacak bu teklifin ki geçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu yasanın toplumsal desteği ne durumda?" sorusunu yöneltti.
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, "Artık bizim milletimiz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, inanç kesimleri farklı farklı inanca sahip insanların tamamı bu ülkede artık huzurun gelmesini istiyor. Bunun adı ne olursa olsun; terör olur, başka bir eylem olur, başka bir huzursuzluk sebebi olur, bunların hepsinin bitmesini istiyor." ifadelerini kullandı.
Toplumun bazı kesimlerinde kaygılar olsa da genel kabulün huzurdan yana olduğunu belirten Eser, "Annelerimiz, babalarımız, büyük küçük herkes, bu milletin tamamında bir huzurun gelmesini istiyor. Yasa da zaten bu amaçla çıkarılmış bir yasa." sözleriyle toplumsal beklentiye dikkat çekti.
"TÜRKİYE TERÖRÜ ZATEN BİTİRMİŞ DURUMDA"
Selman Oğuzhan Eser, "Türkiye esasında terörü zaten bitirmiş durumda. Biz esasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok meselenin üstesinden gelmiş durumdayız. Burada aslında hedeflenen konu teröristlere, PKK'ya ve KCK'ya bir imtiyaz, bir ayrıcalık tanımaktan ziyade biz geçmişten bugüne kadar belki 100 yıllık bir meseleyi geleceğe dönük barış temellerinde çözmeyi hedefliyoruz. Asıl hedef bu." açıklamasında bulundu. Terörün bitmesinin milletin kardeşçe yaşaması anlamına geldiğini söyleyen Eser, "Bu yasa ile iyi olanı murat etmemiz gerekiyor. Hedeflenen şey toplumsal barıştır." ifadelerini kullandı.
DÜZENLEME BİR AF MI?
Düzenlemenin hukuki çerçevesini netleştiren Selman Oğuzhan Eser, "Doğrudan eyleme, yani ölümle sonuçlanan eyleme katılmayan ve örgüt mensubu olanları topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan bir infazda erteleme söz konusudur. Yaşadığı koşullar onları örgüt üyesi olmaya itmiş, belki birçoğunun örgüte katılma iradesi yoktu. Buradaki hedef, cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan bu vatandaşları topluma yeniden kazandırmaktır." şeklinde konuştu.
"SİLAHLI MÜCADELE DÖNEMİ KAPANDI"
Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücüne vurgu yapan Selman Oğuzhan Eser, "Örgüt neden silah bıraktığını beyan ediyor? Çünkü onlar da biliyorlar ki artık silahlı mücadeleyle Türkiye'nin üstesinden gelme şansları, olasılıkları yok. Dolayısıyla bunu demokratik koşullarda, özgürlükçü Türkiye ortamında; hak varsa talep edilebilecek olan, mağduriyet varsa hukuk çerçevesi sınırları içinde talep edilebileceğine inanıyorlar." dedi.
Eser, devletin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu, "Herhangi bir sorun çıktığında güvenlik güçlerimiz yine bununla mücadele edebilecek bir potansiyele sahip." sözleriyle aktardı.
"KARDEŞLİK DUYGULARIMIZI DAHA DA PEKİŞTİRELİM İSTİYORUZ"
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye’nin terörle mücadelesinde gelinen kritik noktayı ve yeni süreci A Haber ekranlarında değerlendirdi. Altınok, 86 milyonun kardeşlik hukukunun sarsılmaz bir kale olduğunu belirterek, terörsüz bir Türkiye hedefi için devletin gösterdiği güçlü kararlılığın altını çizdi. Selami Altınok, "Türkiye'de artık iradeyi siyaset belirliyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonraki süreçte, bütün devletin kurumları, güvenlik birimleri de dahil, halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümetin emrinde" ifadelerini kullandı.
"KUCAĞIMDA ŞEHİTLER VERMİŞ BİR İNSANIM"
Güvenlik birimlerinin terörle mücadelede en ağır bedelleri ödediğini hatırlatan Selami Altınok, "Güvenlik birimleri acıları yaşamış insanlar. Ben de gerek İstanbul Emniyet Müdürü olduğumda, gerek Bakan ve Genel Müdür olduğum dönemlerde kucağında şehitler vermiş bir insanım. Onların acıları hala yüreğimizde taze" dedi. Bugün terörün bitişinin konuşulabilmesinin geçmişteki büyük mücadeleye bağlı olduğunu belirten Altınok, "Eğer terörsüz bir Türkiye'yi konuşabiliyorsak, terör örgütünün kendini feshetmesini, silahları bırakmasını konuşabiliyorsak, o kahraman kardeşlerimizin çok büyük payı var" ifadelerini kullandı.
Toplumun her kesiminin huzur istediğini vurgulayan Selami Altınok, "Türkiye'de 86 milyon artık evlatlarının ölmesini, toprağa düşmesini istemiyor. Kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirelim istiyoruz" şeklinde konuştu. Terör örgütü PKK'nın dış güçler tarafından Türkiye'ye karşı bir maşa olarak kullanıldığını belirten Altınok, "Emperyalist ülkeler bizi birbirimize düşürmeyi çok istediler ama Allah'a hamdolsun 86 milyon birlikte yaşama kültürünü hiç kaybetmedi. Bu milletin mayası sağlamdır" sözlerini aktardı.
MECLİS'TE GÜÇLÜ MUTABAKAT VURGUSU
Sürecin demokratik zeminde ilerlemesi gerektiğini savunan Selami Altınok, "Cumhurbaşkanımızın çelik gibi iradesi ve Devlet Bey’in büyük gayretiyle, silahın ve şiddetin olmadığı bir ortamı yaratalım istiyoruz" dedi. Meclis'teki beklentisini dile getiren Altınok, "Meclis'te 400'ün üzerinde bir kabul oyuyla bu işin geçeceğini umuyorum. Bu da toplumsal mutabakatın ne kadar güçlü olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Selami Altınok, "Bu süreci bozmak için gayret edenlere fırsat vermeyeceğiz. Herkes ayağını denk almalı. Söylediği söze, oturduğu zemine dikkat etmeli" dedi. Türk ve Kürt halkının bin yıldır et ve kemik olduğunu hatırlatan Altınok, "Çanakkale’ye gidin bakın, her coğrafyadan insan memleketin bekası için yan yana yatıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin oyununu gördük ve bu güzel mutabakatla her türlü belayı elimizin tersiyle iteceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
UYGULAMA SÜRECİ NASIL OLACAK? İŞTE KIRMIZI ÇİZGİLER
Türkiye, yarım asırdır süren terör belasını bitirmek ve toplumsal huzuru kalıcı kılmak adına tarihi bir dönemeçten geçiyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen "Süreç Yasası" teklifine dair merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı. Karslı, düzenlemenin bir "af" olmadığını, devletin kararlılığını ve gücünü yansıtan stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.
"BU YASA ASLA BİR TAVİZ DEĞİLDİR"
Programın açılışında Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Yaklaşık yarım asırdır bu ülke terör belasından çok şey kaybetti, nice gencecik canlarımızı toprağa verdik. Şimdi önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu yasa asla bir taviz, bir geri adım anlamı taşımaz. Bu teklif, devletin daha güçlü olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Sürecin liderler düzeyindeki önemine dikkat çeken Karslı, "Bu fırsat, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur desteğiyle mümkün olmuştur" sözlerini kaydetti.
UYGULAMA SÜRECİ VE KIRMIZI ÇİZGİLER
Yasanın uygulama aşamalarına dair sunucunun sorularını yanıtlayan Karslı, sürecin çok sıkı denetimlerle yürütüleceğini belirterek, "PKK ve KCK ile bağlantılı unsurların ellerindeki tüm silah ve mühimmatı güvenlik güçlerine teslim etmesi şarttır. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidi ve bu kararın Resmi Gazete'de ilanından itibaren 6 aylık bir süreç başlayacaktır" açıklamasında bulundu. Suç kapsamına da açıklık getiren Karslı, "Kasten adam öldürme, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar bu imkandan yararlanamayacak. Ayrıca erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işleyenler tüm haklarını kaybedecek ve cezalarını çekmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.
"GÖZYAŞININ RENGİ YOKTUR"
Karslı, "Gözyaşının rengi yok, acı herkesin içinde aynı. Biz, hiçbir gencin toprağa düşmediği, terörün konuşulmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu mesele siyaset üstüdür. Particiliği ve milletvekilliğini bir kenara bırakıp, 86 milyon vatandaşımız için aynı safta olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz" sözleriyle toplumsal mutabakat çağrısı yaptı.
MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE NET CEVAP
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yasaya yönelik "ulusal bütünlüğe tehdit" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Karslı, "Farklı bakış açılarına saygı duyuyoruz ancak bu sürecin kazananı bir siyasi parti değil, Hakkari'den Edirne'ye kadar tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Biz Türkiye'nin huzuru ve çocuklarımızın geleceği için bu adımı atmak zorundaydık" değerlendirmesinde bulundu. Karslı, denetimlerin hem yargı hem de Meclis bünyesinde kurulacak komisyonlarla titizlikle takip edileceğini belirterek konuşmasını noktaladı.