CANLI | Türkiye için tarihi gün: TBMM'de Terörsüz Türkiye görüşmesi! Süreç A Haber'de değerlendirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtlayarak TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen 12 maddelik kanun teklifinin kapsamını, uygulama şartlarını ve Terörsüz Türkiye sürecindeki önemini anlattı.



A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis Genel Kurulunda grup önerilerinin görüşüldüğünü, bu görüşmelerin ardından kanun teklifinin iki bölüm halinde ele alınmasının beklendiğini aktardı.

ÖLDÜRME FİİLİNİ İŞLEYENLER KAPSAM DIŞINDA



Tülay Ağaoğlu, kanun teklifinin hazırlanmasında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Hayati Yazıcı'ya ilk olarak düzenlemenin kapsamı dışında bırakılan kişileri sordu:



"Sayın Yazıcı da bu kanun hazırlanmasında önemli rol oynayan isimlerden biz biliyoruz ki. Şimdi yasayla ilgili şunu sormak istiyoruz efendim. Şimdi 12 maddelik bir yasa. Öncelikle bir kapsam dışı olanları bir anlatın bize. Yani kimler kapsam dışı bu yasanın dışında?"



Yazıcı, öldürme fiilini işleyenler ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işledikleri suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin kapsam dışında olduğunu belirtti:



"Öldürme fiilini işlemiş olmakla hakkında soruşturma, kovuşturma devam eden veya hüküm giymiş olanlar, öldürme fiilinin failleri; bir de 01.06.2005 tarihinden önce –01.06.2005 tarihi yeni Türk Ceza Kanunu'nun meriyete, yürürlüğe giriş tarihidir– o tarihten önce işlediği suç dolayısıyla hakkında müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş hükümlüler de bu yasa kapsamı dışındadır. Tanım net, şey kapsam dışı olanlar bunlar."



Ağaoğlu, kapsam içine giren kişilerle ilgili tartışmaları hatırlatarak şu soruyu yöneltti:



"Kapsam içinden şimdi hemen bahsedeceğiz efendim. Şimdi kimler giriyor? Şöyle bir tartışma da var: Yani işte "yöneticiler var mı?", "o var mı?", "bu var mı?" şeklinde birtakım eleştiriler var, açıklamalar var. Ne diyorsunuz? Şimdi kapsam içinde kimler var?"



Yazıcı, kapsam dışında bırakılan suçları bir kez daha ayrıntılı biçimde anlattı:



"Bir defa az önce sorduğunuz soruya verdiğim cevap bir kapsam belirlemesi yapıyor. İşte 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suç dolayısıyla hakkında müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler veya bu cezayı vermeyi gerektirecek işledikleri fiil itibarıyla hakkında soruşturma, kovuşturma devam edenler kapsam dışı. Sadece hüküm giymiş olanlar değil, o tarihten önce o nitelikte suç işlemiş olanlar kapsam dışı oluyor. Bir de öldürme fiili, her ne aşamada olursa olsun öldürme fiilinden hüküm giymişse Ceza Kanunu'nda onun karşılığı neyse, İnfaz Kanunu neyi öngörüyorsa o süreçte tamamlanacak, bu kanunun kapsamı dışında."



Tülay Ağaoğlu, "Yani askerimizi, polisimizi şehit eden kapsam dışında" dedi.



Yazıcı ise "Kapsam dışı evet, doğru. Doğru; askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı hepsi aynı kategoride" yanıtını verdi.



Ağaoğlu da "Vatandaşımız da tabii, kuşkusuz" dedi.



15 YILIN ALTINDAKİ CEZALAR İÇİN 5 YILLIK ERTELEME



Tülay Ağaoğlu, teklif kapsamında ceza süresine göre uygulanacak erteleme hükümlerini sordu:



"Efendim şunu sormak istiyorum; şimdi 15 yıla, 15 yıl ve altındaki cezalara bir erteleme geliyor, işte 15 yılın üzerindekilere bir erteleme geliyor. Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz?"



Hayati Yazıcı, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, örgüte yardım ve terörizmin finansmanı gibi suçlar bakımından öngörülen uygulamayı şu sözlerle anlattı:



"Yani bunu şöyle bir müsaadenizle nitelersek; yani hangi suçlar? İşte terör örgütü üyeliği, propagandası, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım etmek veya terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda eylem icra etmek, suç teşkil eden eylem icra etmek veya işte terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun kurallarını bu örgüt lehine icra edeceği eylemlerle ihlal etmiş olanlarla ilgili Ceza Kanunu'nda öngörülen yaptırım 15 yılın altında ise bunlar 5 yıl süreyle ertelenecek, bunlar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar. Ha 15 yılın üzerinde ise kişiler hakkında istenen cezalar –yani fiiline uygun yaptırım öngören Ceza Kanunu'ndaki norm 15 yıldan daha fazla veya müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suç varsa– onlarla ilgili erteleme süresi 15 yıl. Erteleme yapılmak suretiyle bunlar kayda geçecek ve bu dosyalarla ilgili tüm veriler, deliller özel bir şekilde muhafaza edilecek. Ha niye muhafaza edilecek? Burası da önemli. Burası bu düzenlemenin af kanunundan farklı olduğunun da önemli gerekçelerinden bir tanesi."



YENİ TERÖR SUÇU İŞLENİRSE DOSYA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK



Yazıcı, erteleme süresi içinde yeni bir terör suçu işlenmesi halinde önceki dosyanın yeniden devreye gireceğini vurguladı:



"Cezası veya hakkındaki dava veya kovuşturma veya işte mahkumiyeti ertelenmiş olanlar, bu erteleme süresi içerisinde bir terör suçu işlerse –herhangi bir terör suçu işlerse– hakkında ertelenmiş bu dosya kaldığı yerden devam ediyor, hüküm ise hükmün infazına başlanıyor ve onunla ilgili bu yasanın öngördüğü iyileştirmeler ortadan kalkıyor. Hem işlediği o yeni suçun cezasına müstahak olacak hem de erteleme konusu olan bu fiillerle ilgili cezalar o kişi hakkında uygulanacak. Dolayısıyla bu erteleme, bekleme süresi kişinin adaptasyonunu sağlama amaçlıdır, topluma uyumunu sağlama amaçlıdır. Böyle detaylı, özenle hazırlanmış bir kanun teklifi."



Hayati Yazıcı teklifin Meclis görüşmelerinde geliştirilebileceğine dikkat çekti:



"Yahu hiçbir şey yok değil ama bir eksiklik de varsa mecliste yapılır, düzeltilir. Yani insanlar değişik perspektifle bakabilirler ve elbette ki uygulama önemlidir. Uygulamada da bu yasanın gerçekten varoluş amacı gözetilerek, genel gerekçesi dikkate alınarak çok açık olmayan alanlar varsa onları da uygulayıcı hükümleriyle dolduracaktır."



ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ŞARTA BAĞLI



Hayati Yazıcı, teklifin en önemli özelliklerinden birinin uygulama şartları olduğunu belirterek silah ve mühimmatın teslim edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı:



"Yani bu kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi, yani şunu söylüyorlar: İşte "silahları teslim etmedilerse ne olacak?" falan yerde böyle spekülasyon yapanlar var. Bu kanunun yürürlüğe girmesi için bir defa örgütün feshinin gerçekleştiği –bu fesih iradesini ortaya koydular ama bu fiilen o iradeye uygun bir pratik var mı? Bu önemli– Elbette ki bu örgütün elemanları nezdinde, kendisi nezdinde silah ve mühimmatların da teslim edilmiş olması sağlanır."



GÜVENLİK BİRİMLERİ TESPİT EDECEK, MGK KARARA BAĞLAYACAK



Yazıcı, fesih ve silah bırakma sürecinin güvenlik kurumlarınca tespit edileceğini, ardından konunun Milli Güvenlik Kuruluna geleceğini açıkladı:



"Birinci şart; bu örgütün kendisini feshettiğinin, elindeki silah, mühimmat ve tüm envanteri teslim ettiğine dair tespit ve teyit yapılacak. Bunu kim yapacak? Güvenlik kurumları; Jandarma, Polis, güvenlik içerisinde kurumları kapsamına giren bütün unsurlar bir hiyerarşi içerisinde bu tespiti yapacaklar. Ha bu yetmez, bu konu Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Milli Güvenlik Kurulu bunu irdeleyecek, bu tespitler gerçek ise bunu karara bağlayacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayınlanacak, diğer maddelerin yürürlük süreci başlayacak. Bu gerçekleşmediği takdirde diğer maddelerin uygulama kabiliyeti asla söz konusu değil."



Hayati Yazıcı, erteleme hükümlerinin bu şartlar gerçekleşmeden uygulanmayacağını kesin ifadelerle belirtti:



"Erteleme maddesine geçiş olmayacak. Yani diğer maddelerin uygulanmasına geçiş şartı terör örgütünün kendisini feshettiğinin, elindeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin teyit ve tespitiyle Milli Güvenlik Kurulu'nca Resmi Gazete'de yayınlanmış olması. Diğer maddeler için süreç o aşamada başlayacak. Kamplar boşalacak, silahlar bırakılacak, kamplar boşalacak. Ondan sonra bu tespit, teyit yapılacak, ardından da o ertelemeler, soruşturma, kovuşturmalar... Zaten bunların hazırlıkları Adalet Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı verilerinde mevcut, hazırlıklar var ama uygulamak için o süreç, o işlemin yapılması beklenecek."



CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KURUL OLUŞTURULACAK



Yazıcı, uygulamayı takip edecek kurulların oluşturulmasının fesih ve silah teslimi şartına bağlı olmadığını söyledi:



"Bu kanunda uygulama yapacak kurulların oluşturulması o demin söylediğim birinci şarta bağlı değil."



Ağaoğlu, "Bağlı değil, evet hemen oluşturulabilir" dedi.



Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak yapının üyelerini ve görevini şöyle anlattı:



"Yani bu kanun uygulanması için yasada öngörülen kurallar, işte Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında Adalet Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşan bir kurul bu süreyi yürütme erki bakımından takibini yapacak. Bu kanun uygulamasına ilişkin mevcut mekanizmalar dışında ilave mekanizmalar bunlar."



MECLİS SÜRECİN DIŞINDA KALMAYACAK



Yazıcı, sürecin yalnızca yürütme organı tarafından takip edilmeyeceğini, TBMM bünyesinde de bir komisyon oluşturulacağını açıkladı:



"Ve ayrıca parlamento devre dışı olmayacak, parlamento da bu süreci takip etmek üzere Meclis Başkanı tarafından bir komisyon heyeti oluşturulacak. Bütün bunlar şekillendirilirken meri mevzuatımıza göre zaten yargı erki, güvenlik güçleri vesaire bunlar faaliyetlerini rutin olarak devam ettirecekler."



"BİZ İHANET ODAĞINI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Tülay Ağaoğlu, kanun teklifinin ulusal bütünlüğe zarar vereceği yönündeki eleştirileri hatırlattı:



"Şimdi bu yasa eleştirenler tarafından ulusal bütünlüğümüze yönelik bir darbe olarak niteleniyorlar. Ne dersiniz buna, nasıl bir yanıt verirsiniz?"



Hayati Yazıcı, söz konusu eleştirilere sert tepki göstererek Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin birlik ve bütünlüğünü güçlendireceğini söyledi:



"Ya korkunç bir şey yani. Yani yasayı elbette ki herkesin veya isteyenin eleştirme hakkı var. Eleştirilecek taraflar bulunabilir ama bir ihanet... Biz ihanet odağını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne 50 yıla yakın süredir ihanet etmiş bir odağı, bir örgütü ortadan kaldırıyoruz. Bu faaliyetin yani terörsüz Türkiye'nin hedefi bu."



Yazıcı, terörle mücadelenin Türkiye'nin kaynakları üzerindeki yüküne ve güvenliğin temel önemine işaret etti:



"Türkiye'nin önünde adeta prangaya dönüşmüş, kaynak milyarlarca dolar kaynağımızı mücadele için harcamak zorunda bırakılmışız. Bunun da ötesinde güvenlik her şeyin temeli, hak ve özgürlüklerin temeli, insanımızın 786 bin kilometrekare vatan toprağının her zerresinde özgürce güven içerisinde gezmesini sağlatmak devletin bir numaralı görevidir. Yani "insanı yaşat ki devlet yaşasın." Dolayısıyla güvenliği sağla ki insanlığın özgürlüğü olsun. Bunu hedefliyoruz."



"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"



Kanun teklifini Terörsüz Türkiye vizyonunun ikinci ve önemli safhası olarak nitelendiren Yazıcı, TBMM'nin tarihi bir görev üstlendiğini belirtti:



"Bunu da inşallah bu yasal düzenlemeyle –bu yasal düzenleme bu projemizin, bu vizyonumuzun terörsüz Türkiye vizyonumuzun ikinci ve önemli safhasıdır. İnşallah meclis bugün tarihi bir görev yapıyor, inşallah bunu yasalaştırır –ki bundan eminiz– ve bu yasanın uygulamasıyla Türkiye gücüne güç katacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge... Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin gücüne güç katacak. Terörsüz bölge hedefimizde de dünyanın daha adil, daha yaşanabilir, insanlığın kazanımı değerleri daha da egemen kılacak bir duruma gelmesine de bu süreç –yani terörün sona ermiş olması– büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum."



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ"



Tülay Ağaoğlu, terör olaylarının sona erdiği ve bu nedenle yeni sürece ihtiyaç bulunmadığı yönündeki eleştirileri gündeme getirdi:



"Amacını açıkladınız az önce. Şunu da sorayım. Şimdi deniliyor ki: "Terör zaten bitti, hani bir yıldır terör olmuyor. O zaman işte biz niye bu sürece girdik?" deniliyor. Ne dersiniz buna?"



Hayati Yazıcı, Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılındaki açıklamalarıyla şekillendiğini anlattı:



"Ha terör, terör bir yıldır değil, iki yıldır. Bak terörsüz Türkiye... Terörsüz Türkiye'yi ilk defa Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta, 2024 yılı Ahlat'taki 26 Ağustos konuşmasında, efendim sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sonra 24 yılı 1 Ekim meclis açılış konuşmasında efendim işte iç bünyemizin güçlendirilmesi vurgusu yaptı. İç bünyemizin güçlendirilmesi demek birlik ve bütünlüğümüzün, kardeşliğimizin pekiştirilmesi, buna zarar veren tüm unsurların ayıklanması, tasfiye edilmesi amacına matuf."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJLARI VE BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI



Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı hatırlattı:



"Ve bu söylemleri takiben Cumhur İttifakı'nın paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı 22 Ekim'de. Ve ondan sonra da terör örgütü fesih beyanında bulundu. O tarihten bu yana öldürme olayı yok."



Hayati Yazıcı, sürecin bütün aşamalarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade etti:



"Efendim yani bunların hepsi birbirine bağlı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması Ahlat'ta, sonrasında Sayın Bahçeli'nin çağrısı ve bir de üç kez de Cumhurbaşkanımız tekrarlıyor: Ahlat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da ve 24 yılı meclisin açılışında 1 Ekim mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç bünyenin güçlendirilmesine vurgu yapıyor. Zaten Sayın Bahçeli de bu konuya ilişkin açıklamasını yaptığında –hatta o gün kalkıp hemen yanında oturan DEM'lilerle tokalaşıp el sıkıştığında– soru üzerinde Cumhurbaşkanı'nın o söyleminden esinlendiğinin altını çizdi."



BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ



Yazıcı, Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikasına dönüştüğünü vurguladı:



"Ha bu bir devlet politikasına dönüşmüştür. Devlet ciddi iş yapar ve elbette ki devlet dediğimiz zaman işte onun icra organı, yasama organı, yürütme organı işte el birliğiyle bu sorunu Türkiye'nin gündeminden ve bölgenin gündeminden çıkartmak için üzerine düşeni yapma gayreti içerisindedir. Bu konuda katkı veren herkese minnettarız."



YAZICI: 400 DOLAYINDA KABUL OYU BEKLİYORUM



Hayati Yazıcı, teklifin yaklaşık 400 kabul oyuyla yasalaşmasını beklediğini söyledi:



"Ben 400 dolayında oy çıkar diye düşünüyorum. Yani onu şu açıdan tartışanlar var: "İşte bu bir af mıdır? Af düzenlemesi midir?" Değil midir? Çünkü anayasa 87'ye göre af düzenlemesini nitelikli bir karar sayısına bağlamış, yani beşte üç çoğunlukla af yani genel af veya özel af düzenlemesi olur."



"BU BİR AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"



Yazıcı, teklifin af düzenlemesi olmadığını, soruşturma, kovuşturma veya hükmün infazının ertelenmesini öngördüğünü vurguladı:



"Bu bir af düzenlemesi değil. Çok farklı bir düzenleme, yani kovuşturma, soruşturma veya hükmün infazının ertelenmesi nitelikli bir düzenleme. Zaten af dediğimiz zaman af bütün sonuçlarıyla, verilmiş olan mahkumiyet hükmünün bütün sonuçlarıyla birlikte kanunun yürürlüğe girmesiyle kalkar. Burada kanunun yürürlüğe girmesiyle kişilerle ilgili yargısal tasarruflar veya soruşturma, kovuşturma evreleri ortadan kalkıyor mu? Kalkmıyor, yani belli bir aşamaları var."



Anayasa Mahkemesinin geçmiş kararlarına da işaret eden Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı:



"Dolayısıyla aftan farklı, kendine özgü bir düzenleme. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin daha önce gündemine getirilmesi dolayısıyla verdiği kararlar da var. Ama bütün bunlara rağmen ben mecliste yani 400 dolayında bir kabul oyuyla çıkacağı kanaatindeyim."