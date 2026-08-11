Bakan Çiftçi 81 il valisiyle koordinasyon toplantısı yapacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi ile yarın koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi ile yarın koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin atılan yasal adım 'Çerçeve Yasa', yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek. Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans toplantısına çağırdı. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek" denildi.