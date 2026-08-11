UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'den şok savunma! Evinden servet ve cephane çıktı: 26 yaşındaki oğlunun hesabındaki milyonları açıklayamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in ikametinde yüksek miktarda nakit para, 12,4 milyon lira değerinde ziynet eşyası, ruhsatsız silahlar ve balistik yelekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında el konulanlara ilişkin detayların yanı sıra Şirin’in soruşturma kapsamında verdiği ifadeye de ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramalarda 796 bin 400 TL, 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 avro ele geçirildi. Paraların evin farklı noktalarında dağınık halde saklanmasına ilişkin savunma yapan Muzaffer Şirin, "Paralar, uzun yıllara dayanan şahsi birikimim ile yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlumun düğününde takılan hediyelerden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı. Bankalara güvenmediğini belirten Şirin, "Bankalarda para tutmuyorum, hırsızlık ihtimaline karşı paraları evin farklı noktalarında muhafaza ediyorum." sözleriyle kendisini savundu. Evde bulunan 12 milyon 477 bin TL değerindeki ziynet eşyalarına ilişkin de beyanda bulunan Şirin, "Bu ziynet eşyaları geçmişten gelen birikimler ve aile düğünlerinde takılan hediyelerdir, suçtan elde edilmemiştir." dedi.

26 YAŞINDAKİ ŞOFÖR OĞLUNUN HESABINDA 38 MİLYON TL Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise MASAK tarafından tespit edilen yüksek miktardaki para trafiği oldu. Şirin'in kendi hesaplarındaki 8,6 milyon TL'lik hareketliliği ticari faaliyetleriyle açıkladığı belirtildi. Savcılık ise 26 yaşındaki oğlu İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarındaki 38,4 milyon TL'lik bankacılık hareketini sordu. Muzaffer Şirin, "Oğlumun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında başka geliri yoktur, bu işlerden ne kadar kazandığını bilmiyorum." dedi. Oğlunun milyonluk hesap hareketlerinden haberi olmadığını öne süren Şirin, "Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi yoktur." savunmasını yaptı. SEBAHATTİN ŞİRİN'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI RUHSATSIZ SİLAHI "SEZONLUK İŞÇİDEN" SATIN ALMIŞ Evinde 4 balistik yelek ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen Şirin, silahın kaynağına ilişkin de iddiada bulundu. Muzaffer Şirin, "Tabancayı ve mermileri yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon'un Of ilçesinde, Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğüm sezonluk bir işçiden 45 bin TL nakit karşılığında satın aldım." ifadelerini kullandı. Silahı kendisini korumak amacıyla aldığını öne süren Şirin, "Tribünlerde uyuşturucuyla mücadele ettiğim için tehditler alıyorum, bu nedenle silah edindim." dedi. Evde bulunan 4 balistik yeleğin ikisini açıklayamayan Şirin, "Yeleklerden birini Zeytinburnu'ndan aldım, diğerini 'Hakan' isimli bir tanıdığım hediye etti; diğer ikisinin eve nasıl geldiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SKANDAL SLOGANA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SAVUNMASI Hastaneye sevki sırasında kameralar önünde "Sayın Öcalan'a özgürlük" sloganları atan Muzaffer Şirin, bu ifadeleri kullandığını kabul etti. Ancak niyetinin farklı olduğunu öne süren Şirin, "Bu sözleri 'Terörsüz Türkiye' sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla söyledim, başka bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı. Operasyonun arkasında "Mossad" olduğunu iddia eden Şirin, "Bu operasyon biz Filistin'i desteklediğimiz için Mossad ajanları tarafından bize yapıldı. Ben FETÖ'nün hedef listesindeyim." sözlerini kullandı. Ancak Şirin'in bu iddiasına ilişkin herhangi bir somut belge sunamadığı belirtildi.