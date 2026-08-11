Murat Kurum: “COP31’i küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, dünyanın dört bir yanından uzman isimlerin katıldığı COP31 Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Çevrim içi düzenlenen toplantıda, küresel iklim kriziyle mücadelede atılacak kritik adımlar ele alındı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrim içi düzenlenen COP31 Danışma Kurulu Toplantısı'nda farklı ülkelerin iklim değişikliği alanında görev yapan bürokrat ve uzman yöneticileriyle bir araya geldi.
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak; ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız." mesajını verdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, farklı ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele alanında görev yapan uzman bürokrat ve yöneticilerin yer aldığı COP31 Danışma Kurulu oluşturuldu.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Danışma Kurulu üyeleri, ilk toplantısını çevrim içi gerçekleştirdi.
Toplantıda Türkiye'nin söylemlerin yerini eylemlerin alacağı "Uygulama COP'u" vizyonuna ilişkin sunum yapan Bakan Kurum, 10 maddeden oluşan COP31 Eylem Gündemi ile 6 maddelik küresel uygulama hedeflerinin altını çizdi.
DANIŞMA KURULU ÜYELERİYLE İSTİŞARELERDE BULUNDU
COP31 Başkanlığı'nın bugüne kadar yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Bakan Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir Taraflar Konferansı'nın hayata geçirilmesi amacıyla müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.
Bakan Kurum, ayrıca COP31'in eylül ve ekim ayı ajandasına ilişkin bilgi vererek Danışma Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.
"COP31'İ KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNİN ANAHTARI YAPACAĞIZ"
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"COP31 sürecinde en önemli paydaşlarımızdan biri Danışma Kurulumuz olacak. Dünyanın dört bir yanında yer alan, alanında uzman isimleri bir araya getirdik; COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak; ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız."