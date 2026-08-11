Murat Kurum: “COP31’i küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız”

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak; ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız." mesajını verdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrim içi düzenlenen COP31 Danışma Kurulu Toplantısı'nda farklı ülkelerin iklim değişikliği alanında görev yapan bürokrat ve uzman yöneticileriyle bir araya geldi.

"COP31'İ KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNİN ANAHTARI YAPACAĞIZ"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 sürecinde en önemli paydaşlarımızdan biri Danışma Kurulumuz olacak. Dünyanın dört bir yanında yer alan, alanında uzman isimleri bir araya getirdik; COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak; ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız."