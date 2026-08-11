UltrAslan lideri Sebahattin Şirin ve ailesinin para trafiği MASAK'ta: 51 milyon TL’lik işlem hacmi ahaber.com.tr'de

MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde, ismini Muzaffer Şirin'den Sebahattin Şirin olarak değiştiren baba Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki dikkat çekici para hareketlerine ahaber.com.tr ulaştı. İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, Muzaffer Şirin'in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere toplam yaklaşık 51 milyon TL'lik işlem hacmi kayıtlara geçti. İki isim arasında da 1 milyon 521 bin 961 TL'lik karşılıklı para hareketi tespit edildi. Raporda, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de dikkat çekti.

MASAK'ın 10 Ağustos 2026 tarihli analizine göre, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan mali hareketler incelendi. SEBAHATTİN ŞİRİN'İN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI 26 YAŞINDA 38,4 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ Raporda, Şirin'in yıllara göre toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 TL'ye ulaştığı görüldü. Bu tutarın 17 milyon 653 bin TL'sini hesaba gelen, 16 milyon 933 bin TL'sini ise hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin TL nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin TL nakit çekildiği tespit edildi.

Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Şirin'in bankacılık hareketlerindeki yükseliş özellikle son yıllarda dikkat çekti. İşlem hacmi 2022'de 2 milyon TL seviyesindeyken, 2023'te 9 milyon 325 bin TL'ye, 2024'te ise 11 milyon 331 bin TL'ye çıktı. 2025 yılında 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin TL'lik hareket kaydedildi.

MUZAFFER ŞİRİN'İN HESAPLARINDA 12,5 MİLYON TL

Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında ise toplam 12 milyon 558 bin 302 TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Bunun 6 milyon 36 bin TL'sini hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL'sini hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL'yi aşan nakit çekim kayıtlara geçti.

Muzaffer Şirin'in işlem hacminde en dikkat çekici sıçrama 2023 yılında yaşandı. 2022'de yaklaşık 58 bin TL olan yıllık işlem hacmi, 2023'te 6 milyon 883 bin TL'ye yükseldi. Rapora göre, Muzaffer Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkisi, 2017 yılından beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleşti. Şirketten Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi. Muzaffer Şirin'in adına 2023 model Peugeot 3008 araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık'ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu da MASAK mali profil analizinde yer aldı.