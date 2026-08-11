Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trablus'ta önemli temaslar

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Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.