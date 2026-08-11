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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trablus'ta önemli temaslar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trablus'ta önemli temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü. Fidan daha sosnra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

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