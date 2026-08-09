Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

EVİNDEKİ ARAMA 8,5 SAAT SÜRDÜ

Şüphelinin ikametinde 9 Ağustos 2026 tarihinde arama gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre arama saat 14.30'da başladı ve 23.00'e kadar devam etti. 8,5 saat süren aramada yüksek miktarda nakit para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilenlerin toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendirildi. Başsavcılık, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyasının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Saat 14.30'da başlayarak 23.00'e kadar devam eden aramada, 841 bin 895 Euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini, 795 bin 825 Türk Lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirilmiştir. Aramada ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 mm ve 1 adet 6,35 mm fişek, 2 adet 6,35 mm boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, ele geçirilen deliller ile dijital materyallerin inceleme işlemleri sürdürülmektedir."