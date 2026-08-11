Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! İşte Özgür Kabadayı hakkında istenen ceza

Hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın 4 yıldan 92 yıla kadar değişen oranlarda hapsi talep edildi.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmayı hedeflediği, gelir elde etmek amacıyla kamu gücünü kullandığı ve örgüt yöneticileri ile örgüt içerisinde özel vasfa sahip üyelerin mal varlıklarında zamanla artış yaşandığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede Kabadayı'nın örgüt lideri olması sebebiyle bütün eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

İddianamede, 2024 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürüldü. 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı iddianamede belirtildi. İddianamede, sanıklar belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, avukat Ali Şafak, imar müdürü Aslı Kotan ve ruhsat şefi Evren Buçan'ın Şile Belediyesine sonradan transfer edildiği, bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesinde imar ve iskan ruhsatlarının tamamıyla rüşvet karşılığı verildiği anlatıldı.

Ruhsat işlemleri bekletilen iş sahiplerinin belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'a ruhsat işlemleri için ulaştıkları, Özçakmak'ın kendisine gelen iş sahiplerini belediyenin avukatı olan Ali Şafak ve ruhsat şefi Evren Buçan'a yönlendirdiği, işin durumuna göre belirledikleri parayı rüşvet olarak talep ettikleri, rüşvetin verilmesi akabinde ruhsatların çıkartıldığı iddianamede ifade edildi.

RÜŞVET TARİFESİ 10-15 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

İddianamede, düşük profilli işlerde 10-15 bin dolar gibi paranın elden talep edildiği, büyük rayiçli işlerde ise belediyeye malzeme, teknik alet veya hediye çeki gibi büyük meblağlı alımların yaptırıldığı, rüşvet veren kişilerin ruhsatlarının hızlıca verildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan sanık Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, son silinenler kısmında el yazısı ile yazmış olduğu 2 adet listenin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, listede rüşvet alınan kişilerin ve alınan rüşvetlerden dağıtılan paraların notlarının tutulduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Oğuz Kaçmaz'ın soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdiği, ifadesinde Şile Belediyesinde kurulan rüşvet düzenine dair ayrıntılı bilgiler verdiği ve bu bilgiler ışığında soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Suç örgütleri ve elebeşlarına ilişkin değerlendirme iddianamede şu şekilde yer aldı:

"Suç örgütü liderleri toplumda ve kamuoyunda saygınlık ve itibar kazanmak için önce ekonomik güç haline gelmeye çalışır. Ekonomik gücü ele geçirdikten sonra etki alanını artırarak bir sonraki merhale olan dokunulmazlık algısını toplum nezdinde sağlamaya çalışır. Örgüt lideri kariyeri sırasında merkezi otoritenin cezalandıramadığı adamdır. İşte bu nedenle saygıdeğer insan bu andan itibaren sosyal işlev ve sempati görmeye de başlar. Bu sosyal işlev onu daha da zenginleştirecek, o da stratejik konumundan elde ettiği gücün yanında ayrıca para gücünü de kullanmaya başlayacaktır. Paranın getirdiği gücün sayesinde etrafında toplanan adamları vasıtasıyla gittikçe büyüyen ve çevresini genişleten faaliyetlerini örgüt lideri uzun yıllar sürdürebilecektir."

21 AYRI EYLEMDE SORUŞTURMAYA KONU SUÇLAR

İddianamede, "Bu bağlamda çıkar amaçlı suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerinde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sanık Özgür Kabadayı'nın talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi şüphelilerin de bu gücü kullanarak örgüt için gelir getirici faaliyetlerine süreklilik arz edecek şekilde devam ettikleri iddianamede anlatıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Örgütün amacı doğrultusunda örgüt mensuplarının da dahliyle eylemlere kesintisiz şekilde çok yönlü olarak devam edildiği, örgüt yöneticilerinin ve örgüt içerisinde özel vasfa sahip üyelerin örgüt faaliyetleri kapsamında gün geçtikçe mal varlıklarında artışların yaşandığı, kamu gücünün ve maddi zenginleşmenin getirdiği olanaklar sayesinde sosyal alanlarını ve faaliyetlerini geliştirdikleri, bu kapsamda örgüt liderine sıkı sıkıya bağlı kalarak talimatları sorgusuz ve kesin olarak alt üyelere aktararak eylemlerin gerçekleştirilmesinin sağlandığı tespit edilmiştir. Sanıklar arası HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi neticesinde, Şile Belediyesinde Özgür Kabadayı'nın liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütünün kurulduğu ve söz konusu örgütün Şile'de 21 ayrı eylemde soruşturmaya konu suçları işlendiğine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır."