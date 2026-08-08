Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü

ERDOĞAN'IN CESUR DURUŞU VE PRANGALARIN KIRILIŞI

Belgeselde, yıllardır devam eden başörtüsü yasağının kaldırılması sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesine de dikkat çekildi. Erdoğan'ın, başı açık ve başı örtülü kadınlar arasında ayrım yapılamayacağını vurguladığı ve her iki kesimin yaşam biçiminin de güvence altında olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

2013 yılına gelindiğinde ise tarihi bir adımla kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırıldığı belirtildi. Erdoğan'ın kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırıldığını duyurduğu ifade edildi.