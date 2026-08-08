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Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü

Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen başörtüsü karşıtlığı, on yıllar boyunca inançlı kadınları kamusal alandan dışlayan bir zulüm mekanizmasına dönüştü. CHP zihniyetinin “toplum mühendisliği” adı altında yürüttüğü kültürsüzleştirme hamleleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi demokratikleşme adımlarıyla tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. A Haber tarafından hazırlanan “Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtü” belgeseli, yasakçı zihniyetin kararttığı hayatlardan özgürlüğün kazanıldığı o tarihi anlara kadar tüm süreci sarsıcı gerçeklerle gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet tarihinin din eğitimi ve laiklik serüveninin ele alındığı belgeselde, CHP tarihi ile Cumhuriyet tarihinin bu açıdan birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin laiklik sürecinde 3 Mart 1924 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilirken, hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla din eğitimi veren okulların devletin denetimine girmesine dikkat çekildi.

BİR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ "BAŞÖRTÜSÜ"

TEK PARTİ DÖNEMİ VE KÜLTÜRSÜZLEŞTİRME SİYASETİ

Belgeselde, bu dönemde asıl hedefin kültürsüzleştirme olduğu ve İslam dininin geleneklerinin CHP siyaseti doğrultusunda şekillendirilmek istendiği aktarıldı. Din görevlilerinin devlet memuru hâline getirilmesiyle devletin anlayışının hâkim olduğu bir din yapısının hedeflendiği, 1924 Anayasası'ndaki "Devletin dini İslâmdır" maddesinin kaldırılmasıyla laiklik uygulamalarının daha baskıcı bir hâl aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 1

ZULMÜN SÖZCÜLERİ VE İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER

Belgeselde, dönemin yönetici kadrosunun dine bakışını ortaya koyduğu belirtilen tarihî belgelere de yer verildi.

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Dönemin milletvekillerinin söylemlerine de yer verilen belgeselde, CHP Milletvekili Şemsettin Günaltay'ın "Ayetler bizi alakadar etmez." sözleri aktarılırken, Refik Ahmet Sevengil'in ise "Allah'ı da Sultan'la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 2

MİLLETİN EFENDİSİNE REVA GÖRÜLEN ZULÜM

Tek parti döneminde halkın kendi imkânlarıyla kurduğu kurumların da hedef alındığı belirtilen belgeselde, Kur'an kursları ve İmam Hatip okullarının kapatıldığı, hacca gitmenin 1950 yılına kadar yasaklandığı ve İslami simgelerin çeşitli uygulamalarla sınırlandırıldığı aktarıldı.

Ayrıca camilerin kapatıldığı, satıldığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı dönemlere ilişkin örnekler de belgeselde ele alındı. 1946 yılında Demokrat Parti'nin "Yeter! Söz milletindir" çıkışıyla bu baskıcı sürece karşı ilk ciddi sivil başkaldırının başladığı vurgulandı.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 3

ERDOĞAN'IN CESUR DURUŞU VE PRANGALARIN KIRILIŞI

Belgeselde, yıllardır devam eden başörtüsü yasağının kaldırılması sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesine de dikkat çekildi. Erdoğan'ın, başı açık ve başı örtülü kadınlar arasında ayrım yapılamayacağını vurguladığı ve her iki kesimin yaşam biçiminin de güvence altında olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

2013 yılına gelindiğinde ise tarihi bir adımla kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırıldığı belirtildi. Erdoğan'ın kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırıldığını duyurduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 4

MECLİS'TE İADE-İ İTİBAR VE TSK'DA ÖZGÜRLÜK RÜZGARI

Belgeselde, başörtüsü özgürlüğüne yönelik adımların 2013 yılında çıkarılan demokratikleşme paketiyle devam ettiği aktarıldı. 31 Ekim 2013'te dört AK Parti milletvekilinin Meclis'e başörtülü olarak girdiği belirtilirken, 2015 yılında Ravza Kavakcı Kan'ın Meclis'e başörtülü milletvekili olarak girmesiyle, yaşanan sürecin ardından iade-i itibarın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sürecin 2016 ve 2017 yıllarında kadın polisler ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin başörtüsü hakkına kavuşmasıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 5

ESKİ TÜRKİYE'NİN TRAJEDİLERİ: MEDİNE BİRCAN VE YÜZBAŞI KELEŞ

Belgeselde, yasakçı uygulamaların insan hayatı üzerindeki etkilerine ilişkin örneklere de yer verildi. 71 yaşındaki Medine Bircan'ın hastane kaydı için başörtülü fotoğrafının kabul edilmemesi üzerine fotoşopla saç eklenmiş bir fotoğrafının kullanıldığı ve Bircan'ın aynı gün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

TSK'da görev yapan Yüzbaşı İbrahim Keleş'e gönderilen "Gizli" ibareli yazı da belgeselde ele alındı. Yazıda, eşinin başörtüsü nedeniyle Topçu Binbaşı Mustafa Yıldırım tarafından "tesettür denilen bu acayip kıyafet" ifadesinin kullanıldığı ve inançlı personel üzerinde baskı oluşturulduğu belirtildi.

TÜRKİYE BÜTÜN RENKLERİYLE AYDINLIĞA YÜRÜYOR

Belgeselin sonuç bölümünde ise Türkiye'nin farklı yaşam tarzlarını ve toplumsal kesimleri bir arada kucaklayan bir yapıya kavuştuğu vurgulandı. Başörtüsüyle çalışan kadınların ülkeyi bölmediği ve Cumhuriyet'i yıkmadığı belirtilirken, bir yaşam tarzını güvence altına almak amacıyla başka yaşam tarzlarının yok sayılmasının yanlış olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kara lekesinden büyük şahlanışa! Bir Özgürlük Mücadelesi: Başörtüsü - 6

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