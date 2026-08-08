"Ülkü Ocakları Başkanlığı" ibareli sahte plakalı araca rekor ceza! Trafikten men edildi

Sosyal medyada “Ülkü Ocakları Başkanlığı” ibareli bir aracın trafiğe çıktığı ve hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı yönündeki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı. Trafik Kontrol Merkezi kamera kayıtlarından yapılan incelemede aracın gerçek tescil plakası ve kimliği tespit edildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece, “yetkili mercilerin herhangi bir işlem yapmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.