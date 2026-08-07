Kuşadası Belediyesine yeni dalga operasyon! Gözaltılar var

Kuşadası Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında bu sabah saatlerinde yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporlarındaki hesap hareketleri doğrultusunda düğmeye basıldı ve 15 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Belediyesi odaklı yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmıştır" ifadelerini kullanarak operasyonun yasal gerekçesini açıkladı. Elde edilen deliller, belediye bürokratları ile iş insanları arasındaki kirli para trafiğini gözler önüne serdi.

3 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, İzmir, Antalya ve Aydın illerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılarak arama çalışmaları başlatıldı.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Rüşvet ve irtikap ağının merkezinde yer alan kişilerin isimleri de belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, Belediye Eski Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP Meclis Üyesi Ali Kotan bulunuyor.

Operasyon düzenlenen diğer şüphelilerin listesi ise şu şekilde açıklandı:

Ad Soyad Meslek Resul Mert Çiftçi İnşaat Firma Sahibi Oğuz Ali Helvacı İnşaat Firma Sahibi Umut Yaşar Avukat Ertan Can Yazıcı İş insanı Şefik Çalık Firma sahibi Kağan Özcan Otel Sahibi İsmail Yurtseven Eğitimci Macit Günel İş insanı Ezgi Tezcan Yaşar Avukat Atıl Ulaş Bengi Tekniker Şakir Eviz Firma sahibi Emrah Temel Firma sahibi Hakan Tanır Otel Sahibi Haşmet Akkuş İş insanı Yusuf Yazıcı Firma Sahibi Cumhur Ulusoy Mimar Hasan Hüseyin Demirkol Harita Mühendisi Ertan Sözmener Muhasebeci

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.