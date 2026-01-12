CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde adrese teslim ihaleyi yolsuzluk notu ele verdi!

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel

ÖMER GÜNEL DE SORUMLU

Sabah'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı müfettişleri CHP'li Kuşadası Belediyesi tarafından 2021'de gerçekleştirilen 'Güvercin Masa Halkla İlişkiler ve İletişim Süreç Yönetimi, Personel Eğitimleri Hizmeti' ihalesini inceledi. İhaleye katılan FSM Temizlik 2 milyon 365 bin lira, Avrasya Sosyal Hizmetler 2 milyon 449 bin lira, Kare Kurumsal 2 milyon 700 bin lira, Ceren Tanıtım Organizasyon 2 milyon 765 bin lira, Dekon Kongre ise 3 milyon 195 bin lira teklif verdi. Kuşadası Belediyesi teknik şartnameyi bahane ederek ihaleyi sürpriz şekilde iptal etti.