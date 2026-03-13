Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenilirken, Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın da Aydın'da gözaltına alındı. Belediye kaynakları tarafından doğrulanan gözaltı kararlarının, yerel yönetimlere yönelik rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturmaların yeni bir aşaması olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltı kararlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda alındığı bildirildi.