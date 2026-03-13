Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Günel ile birlikte aralarında imar müdürünün de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenilirken, Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın da Aydın'da gözaltına alındı. Belediye kaynakları tarafından doğrulanan gözaltı kararlarının, yerel yönetimlere yönelik rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturmaların yeni bir aşaması olduğu değerlendiriliyor.
Gözaltı kararlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda alındığı bildirildi.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Başsavcılık makamından soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İMAR MÜDÜRÜ AHMET TAŞKIN DA GÖZALTINDA
Operasyonun sadece başkan düzeyinde kalmadığı, Kuşadası Belediyesi'nin kritik isimlerinden İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da sabah saatlerinde Kuşadası'nda gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.
- Mustafa Burak Gündeş (Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü),
- Meral Celep (Belediye Mimarı- Şehir Planlamacısı),
- Ferdi Zenginoğlu (İş İnsanı- Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı),
- Hüseyin Kabasakal da gözaltına alınan isimler arasında.