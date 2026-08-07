Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında temel dökümü tamamlanarak ikinci kat iskeletinin kurulumuna başlandı. Birinci derece deprem kuşağındaki yapı, afet sırasında kesintisiz hizmet verebilmesi için sismik izolatörlerle güçlendiriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirecek 100 yataklı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı aralıksız sürüyor. Zorlu coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak projelendirilen yapının ikinci kat iskeletinin kurulumuna başlandı. Şantiyede görev yapan teknik ekipler, inşaatın planlanan program doğrultusunda ilerlemesi için yoğun mesai yürütüyor.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇİFT VARDİYAYA GEÇİLDİ Bölgede son dönemde etkili olan yağışlar, çalışmalarda kısmi gecikmelere neden oldu. Havaların ısınmasının ardından çift vardiya sistemine geçen ekipler, yaşanan gecikmeleri hızla telafi etmeye başladı. Şantiye sahasındaki zemin etüdü ve kazı genişletme çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, temel döküm sürecini tamamladı. İnşaatta ikinci kat iskeletinin kurulumu devam ediyor.

SİSMİK İZOLATÖRLERLE GÜÇLENDİRİLİYOR Projede temel, perde duvar ve kazı genişletme imalatlarının yanı sıra bina güvenliği açısından kritik önem taşıyan sismik izolatör sistemleri de eş zamanlı olarak kuruluyor. Yüksekova'nın birinci derece deprem kuşağında bulunması dikkate alınarak tasarlanan sistemle yapının depreme karşı dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.