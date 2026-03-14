Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyon: Haraca bağlamışlar

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada, İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılan parselasyon işlemlerinde arazi sahiplerinden kesinti yapılmaması için rüşvet talep edildiğine yönelik müşteki ve tanık beyanları bulunduğu belirtildi. Ayrıca belediyeden alınacak iskan ve ruhsat işlemleri için müteahhitlerden 100 bin dolar istendiği iddiaları da dosyada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine İmar Kanunu 18. maddesi uyarınca Kuşadası Belediyesi tarafından arsa ve arazilerin parselasyonlarında Belediye Başkanı'nın talimatı ile arazi sahiplerinden kesinti yapılmaması için rüşvet talep edildiği yönündeki müşteki ve tanık beyanlarının olduğu anlaşıldı.

Kuşadası Belediyesi (DHA)

Kuşadası Belediye Başkanı ve ilgili birim müdürlerinin Belediye tarafından verilen iskan izin ve ruhsat işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere müteahhitlerden 100 bin dolar para talep edildiği" yönündeki müşteki beyanlarının da olduğu belirlendi. Kuşadası'nda faaliyet gösteren Florart Peyzaj Sanayi Ticaret A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever isimli şüphelilerin, ilgili şirket hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına aracılık ettikleri, "iskan işlemleri adı altında müşteki villa sahiplerinin her birinden 300 bin para talep edildiği" yönünde müşteki beyanları elde edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi. HTS kayıtları MASAK raporları kolluk tutanaklarıyla rüşvet beyanları örtüştü. Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever'in tutuklandıkları ortaya çıktı. MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Böylelikle rüşvet kanıtlanmış oldu.