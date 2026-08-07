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Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları açıkladı

AFAD verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmaris’e 73,68 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.10'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta bulunan depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD, Akdeniz’de Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. (Görseller: AFAD ve A Haber Foto Arşiv)AFAD, Akdeniz’de Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. (Görseller: AFAD ve A Haber Foto Arşiv)

AFAD DUYURDU

AFAD, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen depreme ilişkin verileri şu şekilde paylaştı:

  • Büyüklük:4.1 (Mw)
  • Yer:Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
  • Tarih:2026-08-07
  • Saat:10:10:55 TSİ
  • Enlem:35.96883 N
  • Boylam:28.06583 E
  • Derinlik:10.86 km

Saat 10.10’da kaydedilen sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.Saat 10.10’da kaydedilen sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ BELLİ OLDU

AFAD verilerine göre depreme en yakın yerleşim noktası Marmaris'e bağlı Çatal Adaları oldu. Çatal Adaları'nın merkez üssüne uzaklığı 65,83 kilometre olarak hesaplandı. Depreme yakın diğer yerleşim noktaları ise Kızıl Adası, Taşlıca, Tüysüzce Adası ve İncirli Ada olarak sıralandı.

Depremin Marmaris’e 73,68 kilometre uzaklıkta olduğu, en yakın yerleşim noktasının ise Çatal Adaları olduğu kaydedildi.Depremin Marmaris’e 73,68 kilometre uzaklıkta olduğu, en yakın yerleşim noktasının ise Çatal Adaları olduğu kaydedildi.

7 AĞUSTOS SON DEPREMLER TABLOSU

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-07 10:10:55 35.96883 28.06583 10.86 MW 4.1 Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-07 10:06:13 38.07083 27.11483 7.51 ML 1.9 Menderes (İzmir)
2026-08-07 10:00:55 39.2205 28.104 18.07 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-07 09:55:16 39.70267 30.16067 6.98 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2026-08-07 09:15:54 39.21283 28.11783 11.05 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-07 09:07:13 40.61617 33.52783 7.0 ML 1.3 Eldivan (Çankırı)
2026-08-07 09:03:35 40.62717 33.543 11.06 ML 2.0 Eldivan (Çankırı)
2026-08-07 08:45:34 39.14833 28.25517 8.18 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-07 08:42:36 38.1645 38.65 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-08-07 08:22:24 38.2405 37.8255 9.5 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-07 08:02:38 39.3375 26.1235 8.8 ML 2.1 Ege Denizi - [16.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-07 07:04:30 36.77017 28.30733 13.92 ML 1.3 Akdeniz - [05.43 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-07 06:53:25 37.9145 29.15517 9.7 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2026-08-07 06:51:33 38.59133 39.58033 7.0 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2026-08-07 06:35:35 38.12783 37.37367 7.03 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-07 06:29:25 39.22017 28.9655 10.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-08-07 06:28:44 38.093 37.6025 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-07 06:06:35 38.28667 38.23367 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-07 06:00:52 40.64517 34.38933 15.63 ML 1.0 İskilip (Çorum)
2026-08-07 05:44:59 35.617 27.12767 17.16 ML 1.8 Ege Denizi - [122.96 km] Datça (Muğla)
2026-08-07 05:44:38 36.25083 27.61683 9.42 ML 1.3 Ege Denizi - [50.15 km] Datça (Muğla)
2026-08-07 05:37:46 38.083 26.345 9.78 ML 1.8 Ege Denizi - [21.95 km] Çeşme (İzmir)
2026-08-07 05:34:34 37.066 28.37133 6.97 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-08-07 05:34:29 40.38367 33.758 6.97 ML 1.2 Merkez (Çankırı)
2026-08-07 05:33:45 38.41367 39.32367 6.86 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2026-08-07 05:21:37 39.25417 28.94783 6.34 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2026-08-07 05:19:27 37.9065 37.92967 7.76 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-07 05:18:51 39.958 39.90167 7.32 ML 1.2 Çayırlı (Erzincan)
2026-08-07 05:15:49 38.354 38.79217 9.92 ML 0.8 Kale (Malatya)
2026-08-07 05:10:43 40.72617 27.52233 11.98 ML 1.1 Marmara Denizi - [12.37 km] Marmara (Balıkesir)
2026-08-07 04:53:15 39.19983 28.13233 8.49 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

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