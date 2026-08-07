Saat 10.10’da kaydedilen sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ BELLİ OLDU

AFAD verilerine göre depreme en yakın yerleşim noktası Marmaris'e bağlı Çatal Adaları oldu. Çatal Adaları'nın merkez üssüne uzaklığı 65,83 kilometre olarak hesaplandı. Depreme yakın diğer yerleşim noktaları ise Kızıl Adası, Taşlıca, Tüysüzce Adası ve İncirli Ada olarak sıralandı.

Depremin Marmaris’e 73,68 kilometre uzaklıkta olduğu, en yakın yerleşim noktasının ise Çatal Adaları olduğu kaydedildi.

7 AĞUSTOS SON DEPREMLER TABLOSU