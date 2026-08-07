Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD ayrıntıları açıkladı
AFAD verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmaris’e 73,68 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.10'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta bulunan depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
AFAD DUYURDU
AFAD, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen depreme ilişkin verileri şu şekilde paylaştı:
- Büyüklük:4.1 (Mw)
- Yer:Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
- Tarih:2026-08-07
- Saat:10:10:55 TSİ
- Enlem:35.96883 N
- Boylam:28.06583 E
- Derinlik:10.86 km
DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ BELLİ OLDU
AFAD verilerine göre depreme en yakın yerleşim noktası Marmaris'e bağlı Çatal Adaları oldu. Çatal Adaları'nın merkez üssüne uzaklığı 65,83 kilometre olarak hesaplandı. Depreme yakın diğer yerleşim noktaları ise Kızıl Adası, Taşlıca, Tüysüzce Adası ve İncirli Ada olarak sıralandı.
7 AĞUSTOS SON DEPREMLER TABLOSU
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-08-07 10:10:55
|35.96883
|28.06583
|10.86
|MW
|4.1
|Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
|2026-08-07 10:06:13
|38.07083
|27.11483
|7.51
|ML
|1.9
|Menderes (İzmir)
|2026-08-07 10:00:55
|39.2205
|28.104
|18.07
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-07 09:55:16
|39.70267
|30.16067
|6.98
|ML
|1.1
|İnönü (Eskişehir)
|2026-08-07 09:15:54
|39.21283
|28.11783
|11.05
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-07 09:07:13
|40.61617
|33.52783
|7.0
|ML
|1.3
|Eldivan (Çankırı)
|2026-08-07 09:03:35
|40.62717
|33.543
|11.06
|ML
|2.0
|Eldivan (Çankırı)
|2026-08-07 08:45:34
|39.14833
|28.25517
|8.18
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-07 08:42:36
|38.1645
|38.65
|7.0
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|2026-08-07 08:22:24
|38.2405
|37.8255
|9.5
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-08-07 08:02:38
|39.3375
|26.1235
|8.8
|ML
|2.1
|Ege Denizi - [16.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-08-07 07:04:30
|36.77017
|28.30733
|13.92
|ML
|1.3
|Akdeniz - [05.43 km] Marmaris (Muğla)
|2026-08-07 06:53:25
|37.9145
|29.15517
|9.7
|ML
|2.0
|Pamukkale (Denizli)
|2026-08-07 06:51:33
|38.59133
|39.58033
|7.0
|ML
|1.6
|Merkez (Elazığ)
|2026-08-07 06:35:35
|38.12783
|37.37367
|7.03
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-08-07 06:29:25
|39.22017
|28.9655
|10.0
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2026-08-07 06:28:44
|38.093
|37.6025
|7.0
|ML
|1.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-08-07 06:06:35
|38.28667
|38.23367
|7.0
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-08-07 06:00:52
|40.64517
|34.38933
|15.63
|ML
|1.0
|İskilip (Çorum)
|2026-08-07 05:44:59
|35.617
|27.12767
|17.16
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [122.96 km] Datça (Muğla)
|2026-08-07 05:44:38
|36.25083
|27.61683
|9.42
|ML
|1.3
|Ege Denizi - [50.15 km] Datça (Muğla)
|2026-08-07 05:37:46
|38.083
|26.345
|9.78
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [21.95 km] Çeşme (İzmir)
|2026-08-07 05:34:34
|37.066
|28.37133
|6.97
|ML
|1.5
|Ula (Muğla)
|2026-08-07 05:34:29
|40.38367
|33.758
|6.97
|ML
|1.2
|Merkez (Çankırı)
|2026-08-07 05:33:45
|38.41367
|39.32367
|6.86
|ML
|0.7
|Sivrice (Elazığ)
|2026-08-07 05:21:37
|39.25417
|28.94783
|6.34
|ML
|2.7
|Simav (Kütahya)
|2026-08-07 05:19:27
|37.9065
|37.92967
|7.76
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-08-07 05:18:51
|39.958
|39.90167
|7.32
|ML
|1.2
|Çayırlı (Erzincan)
|2026-08-07 05:15:49
|38.354
|38.79217
|9.92
|ML
|0.8
|Kale (Malatya)
|2026-08-07 05:10:43
|40.72617
|27.52233
|11.98
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [12.37 km] Marmara (Balıkesir)
|2026-08-07 04:53:15
|39.19983
|28.13233
|8.49
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)