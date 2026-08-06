Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e bir zarf içerisinde para bırakıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürülmektedir" denildi.

"ÜSTÜNE DE BİR ZARF ATTIM MÜDÜRÜM"



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Görüntülerin deşifresinde, paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmaların yer aldığı görülmektedir. Kayıtlarda taraflardan birinin, 'Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin.' şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise, 'Zarfın içinde', 'Şu araya sıkıştırdım', 'Üstüne de bir zarf attım müdürüm.' ifadelerini kullandığı tespit edilmiştir. Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmaların da yapıldığı anlaşılmaktadır. Konuşmalarda, 'Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.' 'Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.' ifadeleri yer almaktadır."