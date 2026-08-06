İzmit Belediyesinde rüşvet trafiği kamerada! "Şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e bir zarf içerisinde para bırakıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürülmektedir" denildi.
"ÜSTÜNE DE BİR ZARF ATTIM MÜDÜRÜM"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Görüntülerin deşifresinde, paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmaların yer aldığı görülmektedir. Kayıtlarda taraflardan birinin, 'Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin.' şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise, 'Zarfın içinde', 'Şu araya sıkıştırdım', 'Üstüne de bir zarf attım müdürüm.' ifadelerini kullandığı tespit edilmiştir. Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmaların da yapıldığı anlaşılmaktadır. Konuşmalarda, 'Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.' 'Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.' ifadeleri yer almaktadır."
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
"Soruşturma makamlarınca görüntünün çekildiği yer ve tarih, zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığı araştırılmaktadır. Görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülmektedir. Elde edilen görüntüler ve yapılan deşifre, soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmekte olup soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."