Avcılar Belediyesi’ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda Fen İşleri müdürünün de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 2022 yılında Avcılar'da farklı mahallelerde 'asfalt imalatları' ihalesinde yaklaşık maliyet komisyonunun kamu birim fiyatlarını araştırmaksızın, tamamı piyasadaki şirketlerden yüksek teklifler alarak maliyeti 10 milyon 167 bin TL gibi yüksek tutarda belirlediği ve bu eylemleriyle 3 milyon 302 bin TL kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdiği belirlendi.



İhale komisyonunun isteklilerin sunduğu belgeleri incelemekle yükümlü olmasına rağmen, ihaleye katılan bazı şirketler arasında organik bağ bulunduğu, bu organik bağın ticaret sicil belgesinde görülebilecek durumda olmasına rağmen göz ardı edildiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş, Seçkin Özcan, Salman Kalmaz, Nevzat Yalçın, Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur gözaltına alındı.