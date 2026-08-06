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Bakan Akın Gürlek Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Akın Gürlek Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik ailenin taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi, Oktay'ın 25 Şubat 2009'da kendi silahıyla intihar ettiği belirtilen dosyanın yeniden kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Bakan Gürlek ile gerçekleştirilecek görüşmede, ailenin Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün rolü bulunduğuna yönelik iddialarını ve olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılması taleplerini aktaracağı öğrenildi.

Görüşmenin bugün Adalet Bakanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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