Terörsüz Türkiye'nin simgesi oldu! Gabar'da günlük petrol üretiminde rekor

Terörden arındırılan Gabar’da sağlanan güven ortamıyla TPAO’nun yürüttüğü çalışmalar sonucu 2021’de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. O tarihten bu yana açılan yedi sahada üretim sürerken, toplam ham petrol üretimi 50 milyon varili aştı. Yeni kuyuların devreye alınmasıyla Gabar’daki günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı.

Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi. Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı. EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

7 SAHADA ÜRETİM Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar Bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü. 50 MİLYON VARİLİN ÜZERİNDE ÜRETİM Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

83 BİN 300 VARİL Gabar'daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı. TERÖRSÜZ TÜRKİYE Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak." dedi.