Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Gündem Çerçeve Yasa

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün kritik güvenlik ve siyaset zirvelerine ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Külliye'deki zirvenin ana gündem maddesi TBMM'ye gelen "Çerçeve Yasa" teklifi olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durumun, sahadan gelen istihbari raporlar doğrultusunda ele alınması bekleniyor.

MGK ÖNCESİ CUMHUR ZİRVESİ

Kritik MGK toplantısı öncesinde ise Ankara'da önemli bir diplomasi trafiği yaşanacak. Başkan Erdoğan, MGK öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ EN İNCE AYRINTISINA KADAR DEĞERLENDİRİLECEK!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan kabulde, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasına yönelik yürütülen süreç en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan saatler 14.00'ü gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kuşkusuz görüşmenin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bilindiği üzere Bahçeli, Meclis'teki düzenlemeye ilişkin oldukça önemli bir irade ortaya koymuş ve sürece dair ilk imzayı atan isimlerden biri olmuştu." sözleriyle görüşmenin ehemmiyetini aktardı.

YASAL DÜZENLEMELERDE YENİ AŞAMA

Sürecin hukuki zeminini oluşturacak olan çerçeve yasa çalışmaları, Beştepe'deki zirvenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Dün Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinin ardından gözler Adalet Komisyonuna çevrildi. Sürecin ilerleyişine dair detayları paylaşan Mert Hacıalioğlu, "Çerçeve yasa Meclis Başkanlığına sunuldu. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak olan düzenleme, 48 saatlik sürenin ardından Meclis Genel Kuruluna gelecek. Sürecin yasalaşması noktasında atılacak adımlar bu görüşmede kararlaştırılacak." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ BİRLİK MESAJI

Başkan Erdoğan, sürece dair kararlılığını ve Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki ortak duruşunu güçlü mesajlarla vurguladı. Terörün tasfiyesi ve toplumsal bütünleşme konusundaki kararlılığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle milli dayanışma vurgusu yaptı.