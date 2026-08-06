Başkan Erdoğan 14'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirmek üzere bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığına göre görüşmede Meclis'e sunulan yasal düzenlemeler, terörle mücadelede izlenecek yol haritası ve sürecin sonraki aşamaları ele alınacak. MGK toplantısı öncesi gerçekleştirilecek kritik zirvenin, devletin terörle mücadele politikalarına yön vermesi bekleniyor.