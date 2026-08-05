Terörsüz Türkiye'de sürecinde tarihi adım! AK Parti çerçeve yasayı TBMM'ye sundu: İşte 12 maddelik kanun teklifi ve gerekçeleri
AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturmak amacıyla hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Süreçte en kritik eşik, PKK/KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyididir” dedi.
AK Parti, 12 maddeden oluşan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesinden sürecin takibi için oluşturulacak Kurul ve İzleme Komisyonuna kadar birçok düzenleme yer aldı.
AK PARTİ ÇERÇEVE KANUN TEKLİFİNİ TBMM'YE SUNDU
AK Parti TBMM Grubu, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni kapalı grup toplantısında değerlendirdi. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine teklif hakkında bilgi verildi.
Kapalı grup toplantısında son değerlendirmeleri yapılan teklif, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında teklifin yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 12 maddeden oluştuğunu açıkladı.
Güler, teklifin yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, bağımsız milletvekilleri ve Yeni Yol Grubundan teklife destek veren milletvekillerine teşekkür etti.
Adalet Komisyonunun İçtüzükteki 48 saatlik sürenin ardından cuma günü saat 14.30-15.00 civarında toplanmasının planlandığını aktaran Güler, sürece ilişkin hazırlıkların geniş katılımlı çalışmalar sonucunda tamamlandığını bildirdi.
GÜLER: "EN KRİTİK EŞİK ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASI"
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını hatırlatan Güler, komisyonun yaklaşık 18 toplantı gerçekleştirdiğini ve farklı kesimlerden toplam 137 kişiyi dinlediğini söyledi.
İçişleri, Millî Savunma, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatının da farklı tarihlerde komisyonu bilgilendirdiğini belirten Güler, komisyon raporunun 18 Şubat 2026'da geniş mutabakatla yayımlandığını ifade etti.
Güler, rapordaki kritik eşiğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Süreçte en kritik eşik, PKK/KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyididir."
Tespit ve teyit sürecinin, silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanıyla sınırlı kalmayacağını belirten Güler, ortaya çıkan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası oluşturacağını kaydetti.
Güler, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için silah bırakma süreci ve sonrasını yönetecek, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici nitelikte bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
SÜREÇ İÇİN ÖZEL TAKİP MEKANİZMASI
Güler, teklifin 7'nci maddesiyle sürecin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla özel bir mekanizma oluşturulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.
Kurul, süreç kapsamındaki faaliyetleri dönemsel olarak takip edecek. İhtiyaç duyulması hâlinde alt komisyonlar oluşturulabilecek, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler toplantılara davet edilebilecek.
TBMM Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
KURTULMUŞ: "YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAK"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazi Meclisin çatısı altında yürütülen çalışmaların devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olduğunu belirtti.
Farklı siyasi anlayışları önemli bir ortak paydada buluşturan çalışmanın, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkenin iç kalesini tahkim edecek, millî birlik ve kardeşliği daha da güçlendirecek önemli bir merhale olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."
Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerine ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerine teşekkür etti.
En büyük teşekkürü, ülkenin ortak geleceğine sabrı, feraseti ve desteğiyle sahip çıkan milletin hak ettiğini belirten Kurtulmuş, kanun teklifinin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.
İŞTE 12 MADDELİK ÇERÇEVE KANUN TEKLİFİ
Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 12 maddeden oluşuyor. Teklifin maddeleri ve gerekçeleri şöyle:
MADDELER
Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) Bu Kanunun amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir.
(2) Bu Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2-
(1) Bu Kanunda geçen;
a) Örgüt: PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını,
b) Kurul: Bu Kanunun 7'nci maddesi uyarınca oluşturulacak Kurulu,
ifade eder.
Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi
MADDE 3-
(1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere, 1'inci madde kapsamına giren ve üst sınırı on beş yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl, on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ise on yıl süreyle ertelenir.
Erteleme süresi içinde dava zamanaşımı işlemez. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilir. Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilir ve Hazineye irat kaydedilir. Karar, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilir. Kararda başvuru ve itiraz hakkı ile süresi ve mercii gösterilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar iki hafta içinde sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Birinci fıkra uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen kararlara karşı da iki hafta içinde itiraz edilebilir.
(3) Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da 1'inci madde kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlıdır.
Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar
MADDE 4-
(1) 3'üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hâkim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir ve koşullarının bulunması hâlinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilir.
(2) 3'üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilir.
Erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi
MADDE 5-
(1) 3'üncü madde uyarınca verilen erteleme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir.
(2) Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi hâlinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunur. Mahkûmiyet hâlinde verilen cezanın infazı, 6'ncı madde uyarınca ertelenmez ve mahkûmiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğar.
Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilir.