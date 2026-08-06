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Ana gündem Terörsüz Türkiye: MGK Külliye'de toplanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ana gündem Terörsüz Türkiye: MGK Külliye'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin son durum ve bölgesel güvenlik başlıkları toplantının ana gündemini oluşturacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durumun, sahadan gelen istihbari raporlar doğrultusunda ele alınması bekleniyor.

Ana gündem Terörsüz Türkiye: MGK Külliye'de toplanıyor - 1

TERÖRLE MÜCADELE BAŞLIKLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde görüşülmesi öngörülüyor. Gündemde güvenlik birimlerinden gelen değerlendirmelerin de yer alması bekleniyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK GÜNDEMİ

MGK'nın gündeminde uluslararası güvenlik başlıkları da bulunuyor. ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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Toplantıda Kıbrıs'taki son gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alınması bekleniyor.

GÜNEY KAFKASYA VE AFRİKA DA MASADA

Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmeler de Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündem başlıkları arasında değerlendirilecek.

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