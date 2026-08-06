Ana gündem Terörsüz Türkiye: MGK Külliye'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durumun, sahadan gelen istihbari raporlar doğrultusunda ele alınması bekleniyor.