Bahçeli'den imza sonrası ilk açıklama: Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir

Projenin bir devlet projesi olduğunun altını çizen Bahçeli, "Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilk imzayı atan siyasi lider oldu. İmzaların atılmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, tarihi sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir."

Son grup toplantılarında konuya değinmemesiyle ilgili soruya açıklık getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

Bahçeli, imza sonrası yaptığı açıklamada, sürecin devlet politikası olduğunu vurgulayarak, ʺBin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştirʺ ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE BÖLGE HUZURA KAVUŞMALIDIR"

Selahattin Demirtaş hakkındaki soruyu da yanıtlayan Bahçeli, Demirtaş ile TBMM çatısı altında birlikte çalıştıklarını hatırlatarak aralarındaki diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım."

Daha önce yaptığı çağrıların arkasında olduğunu vurgulayan MHP lideri, mesajını net bir şekilde yineledi:

"Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır."

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNE İLK İMZAYI ATTI

Terörsüz Türkiye sürecine en başından bu yana destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilk imzayı atan isim oldu.