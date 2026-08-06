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Şişli'de zehir tacirlerine darbe! 10 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şişli'de zehir tacirlerine darbe! 10 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 10 kilo 28 gram uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 10 kilo 28 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 hassas terazi de bulundu.

OPERASYONDA SİLAH VE MÜHİMMAT DA ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ayrıca 1 otomatik silah, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, mühimmat yeleği, 325 fişek ve 63 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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