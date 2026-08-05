CHP'de 8 il başkanlığına atama yapıldı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, "8 ilimize yeni il başkanı ataması yaptık" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından çok sayıda il ve ilçe örgütünde görev değişiklikleri yaşanmıştı. Parti yönetimi yeni atamalarını sürdürüyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sarı, yaptığı açıklamada 8 ile yeni il başkanı atandığını duyurdu.

İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE YENİ GÖREVLENDİRME

Parti teşkilatlarındaki değişiklikler il başkanlıklarıyla sınırlı kalmadı.

CHP Gençlik Kolları'nda da yeni atama yapılırken, İstanbul'un 22 ilçesinde yeni görevlendirmelere gidildi.

SARI'dan ÇERÇEVE YASA AÇIKLAMASI

Sarı, TBMM Başkanlığına sunulan çerçeve yasaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin partisinin yaklaşımını anlatan Sarı, CHP'nin silahsızlanma ve örgütün tasfiyesi konusunda sürecin teyit edilmesini temel kriterlerden biri olarak gördüğünü ifade etti.

"SİLAH BIRAKILDIĞININ TEYİDİ ŞART"

Sarı, düzenlemede PKK/KCK ve uzantılarının silah bıraktığının teyit edilmesinin ardından sürecin ilerlemesinin öngörüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak silahsızlanma ve örgütün silahsızlanmasıyla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var."

Sarı, silah bırakıldığının teyit edilmesinin ardından hazırlanacak raporun Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacağını ve burada alınacak kararla sürecin başlayacağını söyledi.

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmesini sürdüren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa aslında şartlı bir PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim kavramsal çerçevemize ve bu konuyla ilgili belirlediğimiz ilkelere de uygundur."