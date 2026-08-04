157 BELEDİYE ÖZGÜR ÖZEL'LE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre CHP'den ayrılan 157 belediye Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'ye geçen belediyeler arasında Manisa ve Denizli büyükşehir belediyeleri de yer aldı.

Ancak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu büyükşehir belediyeleri Yeni Parti'ye katılmadı.