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CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku!

Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından muhalefette “belediyeler savaşı” başladı. Edinilen bilgilere göre 157 belediye Yeni Parti’ye geçerken, 163 belediye CHP çatısı altında kalmayı tercih etti. Büyükşehirlerin çoğunun Yeni Parti’ye katılmaması ise dikkati çekti.

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ana muhalefette başlayan ayrışma belediyelere de yansıdı.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 1

MUHALEFETTE "BELEDİYELER SAVAŞI" BAŞLADI

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde bazı belediye başkanları Özgür Özel'in yanında yer alırken bazıları ise CHP çatısı altında kalma kararı aldı. İki parti arasındaki belediye dağılımı, muhalefette yeni bir güç mücadelesinin başlamasına neden oldu.

Özgür Özel'le birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kamuoyuna açıklanmıştı.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 2

HEDEF 200 BELEDİYEYDİ

Özgür Özel ve ekibi, kuruluş sürecinde en az 200 belediyenin Yeni Parti'ye katılmak istediğini dile getirdi. Ancak partinin kurulmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen açıklanan hedefe ulaşılamadı.

CHP'nin bölünme öncesinde belde belediyeleri hariç toplam 320 belediyesi bulunuyordu. Bu belediyelerin çoğunluğunun CHP çatısı altında kalması, Yeni Parti'nin yerel yönetimlerde beklediği desteği henüz sağlayamadığı şeklinde değerlendirildi.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 3

157 BELEDİYE ÖZGÜR ÖZEL'LE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre CHP'den ayrılan 157 belediye Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'ye geçen belediyeler arasında Manisa ve Denizli büyükşehir belediyeleri de yer aldı.

Ancak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu büyükşehir belediyeleri Yeni Parti'ye katılmadı.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 4

163 BELEDİYE CHP'DE KALDI

Bölünmenin ardından 163 belediye CHP çatısı altında kalma kararı aldı. Böylece toplam 320 belediyenin dağılımında CHP, Yeni Parti'ye karşı 6 belediyelik farkla çoğunluğu korudu.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 5

Yerel yönetimlerdeki tablo şöyle oluştu:

  • Yeni Parti'ye geçen belediye sayısı: 157
  • CHP'de kalan belediye sayısı: 163
  • Aradaki fark: 6 belediye
  • Yeni Parti'ye katılan büyükşehirler: Manisa ve Denizli
  • CHP'de kalan büyükşehir sayısı: 9

BÜYÜKŞEHİRLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK ÇIKMADI

Yeni Parti'ye katılmayan büyükşehirler arasında İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin'in de bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir belediyelerinin çoğunun CHP'de kalmayı tercih etmesi, Yeni Parti'nin yerel yönetimlerdeki etkisini sınırlayan en önemli gelişmelerden biri oldu.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 6

CEMİL TUGAY'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Özgür Özel ile yollarını ayırmasının ardından bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hangi partiye katılacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Tugay'ın CHP'ye geri dönebileceği ileri sürülürken, konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 7

CHP'DEN İL VE BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI

CHP yönetimi, önümüzdeki günlerde 81 il başkanını Genel Merkezde bir araya getirmeye hazırlanıyor. İl başkanları toplantısının ardından CHP'de kalan belediye başkanlarıyla da kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılması planlanıyor.

CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku! - 8

Sabah'ın haberine göre; Toplantılarda parti içerisindeki birlik mesajının güçlendirilmesi ve eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimi öncesinde son istişarelerin yapılması hedefleniyor.

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