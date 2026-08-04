CHP’li belediyeler ikiye bölündü: Özgür Özel’e büyükşehir şoku!
Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından muhalefette “belediyeler savaşı” başladı. Edinilen bilgilere göre 157 belediye Yeni Parti’ye geçerken, 163 belediye CHP çatısı altında kalmayı tercih etti. Büyükşehirlerin çoğunun Yeni Parti’ye katılmaması ise dikkati çekti.
Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ana muhalefette başlayan ayrışma belediyelere de yansıdı.
MUHALEFETTE "BELEDİYELER SAVAŞI" BAŞLADI
Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde bazı belediye başkanları Özgür Özel'in yanında yer alırken bazıları ise CHP çatısı altında kalma kararı aldı. İki parti arasındaki belediye dağılımı, muhalefette yeni bir güç mücadelesinin başlamasına neden oldu.
Özgür Özel'le birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kamuoyuna açıklanmıştı.
HEDEF 200 BELEDİYEYDİ
Özgür Özel ve ekibi, kuruluş sürecinde en az 200 belediyenin Yeni Parti'ye katılmak istediğini dile getirdi. Ancak partinin kurulmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen açıklanan hedefe ulaşılamadı.
CHP'nin bölünme öncesinde belde belediyeleri hariç toplam 320 belediyesi bulunuyordu. Bu belediyelerin çoğunluğunun CHP çatısı altında kalması, Yeni Parti'nin yerel yönetimlerde beklediği desteği henüz sağlayamadığı şeklinde değerlendirildi.