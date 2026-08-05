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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

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