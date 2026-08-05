Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.