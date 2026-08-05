Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi, şaibe iddiaları ve fiziki arbedenin gölgesinde tamamlandı. CHP grubundan 6 üyenin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy vermesiyle mecliste, dördüncü tur öncesi kavga çıktı. Son turda Cumhur İttifakı'nın kazandığı oy, "G harfi 6 rakamına benziyor" bahanesiyle geçersiz sayıldı. 4 oyun şüpheli şekilde iptal edildiği skandal oylamada, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi seçimi başladı. Bir ve ikinci turu CHP'nin adayı önde bitirdi. Üçüncü tur oylaması sonunda gerginlik yaşandı.

İlk iki turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya önde çıkarken, üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan sonuca itiraz ederek üçüncü turu bitirdi ve dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verdi. Arada ise Yeni Partililerin CHP'li meclis üyelerine saldırdığı ve arbede yaşandığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA SEÇİM SKANDALI



AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyu, "Gültekin'deki G harfi 6'ya benziyor" gerekçesiyle geçersiz saydılar.

CHP ADAYI SİBEL TAN ÇETİNKAYA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin dördüncü turunda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı. Çetinkaya başkan vekili seçilirken, oylamada 4 oyun geçersiz sayılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Dördüncü turda toplam 44 oy kullanıldı. Oyların 40'ı geçerli, 4'ü geçersiz sayıldı, boş oy çıkmadı. Özellikle Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen bazı oyların geçersiz kabul edilmesine yönelik itirazlar, seçime damga vurdu.

"GEREKLİ İTİRAZLARIMIZI YAPTIK"

Seçimin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu kameralara da gösterilmedi. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.

"YENİ PARTİ İLÇE BAŞKANININ TAVIR VE TEHDİTLERİNİN SEBEBİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Özdemir, "Bugün Üsküdar Belediye Meclisinde önemli bir seçim yapıldı. Daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi bugün de Yeni Parti İl Başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gasbı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Yeni Parti'nin il başkanının, bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı bir günde burada olmasının sebebini anlamak mümkün değil. Birincisi, Yeni Parti ilçe başkanının buradaki tavrı ve tehditlerinin sebebini anlamak mümkün değil. Çünkü burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarından oluşan meclis üyelerince bir başkan vekilliği seçimi yapılacaktı" diye konuştu.

"YENİ PARTİ İL BAŞKANI HANGİ SIFATLA GİRMİŞTİR?"

Özdemir, "Şunu ifade edelim, Cumhuriyet Halk Partisinin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir. Ayrıca bu baskı ve zulmün haricinde, meclis üyeleri salona girdiğinde yine başka bir partili ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesini kovmuştur. Sen ne hakla buradaki meclis üyesine müdahale edebilirsin? Ve burada ciddi tartışmalar yaşanmıştır" açıklamasını yaptı.

Özdemir son olarak, "Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.