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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı! İfadesi ahaber.com.tr'de: Haluk Levent'ten 100 bin TL ödeme aldım | Milyonluk para trafiğine "reklam ve PR" savunması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı! İfadesi ahaber.com.tr'de: Haluk Levent'ten 100 bin TL ödeme aldım | Milyonluk para trafiğine "reklam ve PR" savunması

Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinde telefon şifresini vermeyi reddetti. Sarıkaya'nın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Hesabındaki milyonlarca liralık para hareketini reklam ve PR gelirleriyle açıklayan Sarıkaya, 27,5 milyon liralık kripto işlem hacmini kabul etmezken, KKTC'ye gönderdiği paraları ise "eğlence amaçlı oyun" olarak savundu. Haluk Levent'ten 100 bin lira aldığını kabul eden Tahir Sarıkaya, söz konusu ödemenin oğlunun eğitim masrafları için verilen "burs" olduğunu öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

GAZETECİ CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI

TAHİR SARIKAYA TUTUKLANDI

Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Sarıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren gazeteci Tahir Sarıkaya, telefonunun şifresini vermeyi reddetti. Fatih Eke'den 21, Serdar Özyurt'tan ise 64 kez para aldığını kabul eden Sarıkaya, ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımlarının karşılığı olduğunu savundu.

Paribu hesabında 320 işlemde 27 milyon 569 bin liralık hareket tespit edildiği hatırlatılan Sarıkaya, "Bu tutarı kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Cihan Ekşioğlu tarafından hesabına gönderilen 720 bin lirayı Ankara'daki bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini ileri süren Sarıkaya, Cem Küçük'ü iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğünü de kabul etti.

Kripto hesabını "faiz haram olduğu için" kullandığını söyleyen Sarıkaya'nın, Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği paraları "eğlence amaçlı oyun" ile açıklaması ise ifadesindeki dikkat çekici çelişkilerden biri oldu.

TAHİR SARIKAYA DA TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEYİ REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/130694 sayılı soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Sarıkaya, gözaltındayken vermediği telefon şifresini savcılıkta da paylaşmayacağını söyledi. Telefonunda özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğunu belirten Sarıkaya, bu içeriklerin görülmesini istemediğini savundu.

Sarıkaya, ifadesinin başında hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını ileri sürdü.

CEM KÜÇÜK'LE PARA TRAFİĞİNE "BORÇ VE PROGRAM" AÇIKLAMASI

Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul eden Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu.

Sarıkaya, "Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim" dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

"HALUK LEVENT'TEN 100 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ 'BURS' OLARAK ALDIM"

Sarıkaya, ilk beyanında Haluk Levent'le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını ve Nigella Coin'den kazanç sağlamadığını söyledi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira "burs" aldığını kabul etti. Sarıkaya, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve "Ahbaplar Suç Örgütü"nün parasını aklamadığını savundu.

FATİH EKE'DEN 21 AYRI ÖDEME SORULDU; REKLAM AMAÇLI ÖDEME ALDIĞINI SÖYLEDİ

Sarıkaya, Fatih Eke'den hesabına para geldiğini kabul ederek ilk olarak ödemenin Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi.

Çelişki üzerine ise Fatih Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti.

Savcılığın tarih ve tutarlarını tek tek sıraladığı, 30 bin liradan 325 bin liraya kadar değişen ödemeler için Sarıkaya, "Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım" dedi.

64 ÖDEMEYE "INSTAGRAM PR ÇALIŞMASI" SAVUNMASI

Sarıkaya, iş insanı Serdar Özyurt'la ilgili haberler ve Instagram paylaşımları yaptığını, karşılığında hesabına para gönderildiğini kabul etti.

Savcılık, Sarıkaya'nın hesabına Özyurt tarafından toplam 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Sarıkaya, ödemelerin Instagram'daki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu söyledi.
Gönderilen paraları borsada ya da ailesinin geçiminde kullandığını belirten Sarıkaya, söz konusu tutarları kripto para hesabı üzerinden aklamadığını öne sürdü.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

KRİPTO HESABINDA 27 MİLYON 569 BİN LİRALIK İŞLEM

Savcılık, Sarıkaya'nın Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul ederken 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi. İşlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu.

Sarıkaya'nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü.

"FAİZ HARAM" DEDİ KIBRIS'A GİDEN PARALARI "EĞLENCE AMAÇLI OYUN"LA AÇIKLADI

Fatih Eke'den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savunan Sarıkaya, "Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım" dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda, söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs'a giderek "eğlenme amaçlı oyun oynamak" çin gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarıkaya'nın kripto kullanımını dini hassasiyetle açıklarken para transferlerini oyun ve eğlence gerekçesine dayandırması, savunmasındaki dikkat çekici tutarsızlıklardan biri olarak kayda geçti.

İSMAİL ÇANAK'LA 300'Ü AŞKIN PARA HAREKETİ

Sarıkaya, Serdar Özyurt'un özel kalemi İsmail Çanak'la 300'den fazla para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bu hareketleri ailevi ilişkiler, karşılıklı elden verilen paralar ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle açıkladı.

İsmail Çanak'ın söz konusu paraları kimden aldığını bilmediğini söyleyen Sarıkaya, ödemelerin yaptığı işlerin karşılığı olduğunu ileri sürdü.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı! İfadesi ahaber.com.tr'de: Haluk Levent'ten 100 bin TL ödeme aldım | Milyonluk para trafiğine "reklam ve PR" savunması - 1

"CEP TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ VERMİYORUM"

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cem Küçük'ün savcılıkta verdiği ifadede, gazetecilik faaliyetlerini anlatarak cep telefonunun şifresini vermek istemediğini söylediği öğrenilmişti. Soruşturma dosyasındaki para trafiğine ilişkin ise Tahir Sarıkaya ile arasındaki 537 bin liralık para transferinin karşılıklı borç alıp vermeden kaynaklandığını, aralarında herhangi bir ortaklık bulunmadığını savunduğu belirtilmişti. Küçük, gizli tanığın şantaj ve para karşılığı haber yaptığı yönündeki iddiaları da reddetmişti.

LÜKS MAĞAZADAN "HEDİYE" ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İfadesinde yurt dışı kaynaklı numaralarla yaptığı yazışmaları kabul eden Cem Küçük, gazeteci olduğu için kendisiyle iletişime geçildiğini öne sürmüştü. Yazışmaların ardından İstanbul'daki lüks bir mağazadan adına bırakılan hediyeyi teslim aldığını, ancak herhangi bir sorunu çözmediğini söylemişti.

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı! İfadesi ahaber.com.tr'de: Haluk Levent'ten 100 bin TL ödeme aldım | Milyonluk para trafiğine "reklam ve PR" savunması - 2

OKTAR VE YURT DIŞI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN SAVUNMASI

Geçmişteki para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Küçük, Adnan Oktar'ın kitaplarının çevirisi karşılığında ödeme aldığını, KKTC ve Çin'den hesabına gelen paraların ise çeviri ve radyo yorumculuğu faaliyetlerinden kaynaklandığını savunmuştu. Ayrıca S.S. adlı kişiden gelen 99 bin liranın neden gönderildiğini bilmediğini ifade etmişti.

"PARAMOUNT OTEL'DE KALDIM AMA PARA ALMADIM"

Cem Küçük, ifadesinde İsmet Koyun'dan para almadığını, Ekrem İmamoğlu ile hiç temasının olmadığını, Murat Ongun ile ise bir ya da iki kez telefon görüşmesi yaptığını söylemişti. Firari Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıdığını belirten Küçük, 2020 yılında Paramount Otel'de konakladığını ancak kendisinden para almadığını ve para karşılığı paylaşım yapmadığını savunmuştu.

Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

TAHİR SARIKAYA'NIN GÖZALTI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

SARIKAYA BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Cem Küçük tutuklandıCem Küçük tutuklandı CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI

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