Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılık ifadesinde telefon şifresini vermeyi reddetti. Sarıkaya'nın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Hesabındaki milyonlarca liralık para hareketini reklam ve PR gelirleriyle açıklayan Sarıkaya, 27,5 milyon liralık kripto işlem hacmini kabul etmezken, KKTC'ye gönderdiği paraları ise "eğlence amaçlı oyun" olarak savundu. Haluk Levent'ten 100 bin lira aldığını kabul eden Tahir Sarıkaya, söz konusu ödemenin oğlunun eğitim masrafları için verilen "burs" olduğunu öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. GAZETECİ CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI TAHİR SARIKAYA TUTUKLANDI Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Sarıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren gazeteci Tahir Sarıkaya, telefonunun şifresini vermeyi reddetti. Fatih Eke'den 21, Serdar Özyurt'tan ise 64 kez para aldığını kabul eden Sarıkaya, ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımlarının karşılığı olduğunu savundu. Paribu hesabında 320 işlemde 27 milyon 569 bin liralık hareket tespit edildiği hatırlatılan Sarıkaya, "Bu tutarı kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Cihan Ekşioğlu tarafından hesabına gönderilen 720 bin lirayı Ankara'daki bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini ileri süren Sarıkaya, Cem Küçük'ü iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğünü de kabul etti. Kripto hesabını "faiz haram olduğu için" kullandığını söyleyen Sarıkaya'nın, Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği paraları "eğlence amaçlı oyun" ile açıklaması ise ifadesindeki dikkat çekici çelişkilerden biri oldu. TAHİR SARIKAYA DA TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEYİ REDDETTİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/130694 sayılı soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Fotoğraf-A Haber Arşiv Sarıkaya, gözaltındayken vermediği telefon şifresini savcılıkta da paylaşmayacağını söyledi. Telefonunda özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğunu belirten Sarıkaya, bu içeriklerin görülmesini istemediğini savundu. Sarıkaya, ifadesinin başında hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını ileri sürdü. CEM KÜÇÜK'LE PARA TRAFİĞİNE "BORÇ VE PROGRAM" AÇIKLAMASI Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul eden Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Sarıkaya, "Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim" dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti.