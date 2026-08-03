Rusya açıklarında Türk Ro-ro gemisine dron saldırısı! 4 yaralı | DGM: Gemide 13'ü Türk 22 mürettebat bulunuyor

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan NADHEZNA adlı Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde saldırının ardından yangın çıktı.

Fotoğraf-İHA

GEMİ KAPTANI: HERKES HAYATTA AMA YARALILAR VAR

Geminin kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, saldırıda 6-7 dron kullanıldığını iddia etti. Şahin, yardım beklediklerini, gemide bulunan herkesin hayatta olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından çıkan yangına gemi mürettebatı müdahale etti.

Bölgede dron tehdidinin sürmesi nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım amacıyla gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir hâlindeki NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamaya göre saldırı, geminin Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta bulunduğu sırada meydana geldi. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar oluşurken, gemide çıkan yangının sürdüğü kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya Federasyonu Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC Novo) ile yapılan görüşme sonucunda, gemide bulunan denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, gemideki yangının devam ettiği ve bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek tüm denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletti.