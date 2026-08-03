Ankara-Riyad hattında kritik temas! Başkan Erdoğan Prens Selman ile telefonda görüştü

Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü.

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TÜRKİYE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR!

Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hâkim olması için çalıştıklarını ifade etti.