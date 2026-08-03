Ankara-Riyad hattında kritik temas! Başkan Erdoğan Prens Selman ile telefonda görüştü
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı’nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
TÜRKİYE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR!
Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hâkim olması için çalıştıklarını ifade etti.
İSRAİL'E GAZZE UYARISI: BARIŞ PLANINA HARFİYEN UYMALI
Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.