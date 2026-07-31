Gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Geçtiğimiz dakika itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cem Küçük'ün bugün itibarıyla gözaltı kararı verildiği, Cem Küçük hakkında bugün itibarıyla gözaltı kararı verildiği ve akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın odak noktasına değinen Mercan, "Sonrasındaysa yine soruşturma kapsamında bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından" sözleriyle süreci aktardı.

Fotoğraf-A Haber Arşiv

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Soruşturmanın sadece maddi menfaatle sınırlı olmadığını belirten Mustafa Kadir Mercan, "Fakat Başsavcılık kaynaklarımızla görüştüğümüzde sadece aslında buradaki iş adamlarından maddi menfaat değil, şu şekilde de bazı tespitler var: Bazı iş adamlarıyla bazı görüşmeler gerçekleştiriliyor ve bu bazı görüşmelerde de bazı kişilere karşı bir tehditvari konuşmalar söz konusu," şeklinde konuştu. Söz konusu iddiaların vahametine dikkat çeken Mercan, "Bazı isimler, bazı kişi ve kurumlardaki büyük isimleri kullanarak tehdit ve şantaj ettiği iddiaları var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından" beyanında bulundu.

MASAK RAPORLARI VE TANIK BEYANLARI DOSYADA

Dosyadaki diğer delillere de vurgu yapan Mustafa Kadir Mercan, "Öte yandan aleyhinde tanıklık eden kimseler var. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu yönde şikayetler oluşturulmuş durumda" dedi. Soruşturmanın mali boyutuna dair kritik bir bilgiyi de paylaşan Mercan, "Son olarak da Cem Küçük'ün MASAK raporları da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmiş durumda. Bu üç kapsamda Cem Küçük gözaltına alındı. Gelişmeler oldukça biz bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.