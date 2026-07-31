Gazeteci Cem Küçük tutuklandı! İfadesinde ne söyledi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Küçük'ün, maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yapma, tehdit ve şantaj iddiaları da MASAK raporlarında yer aldı. Öte yandan Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün (30 Temmuz) gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadede, televizyon yayınlarında kullandığı iddialardan para transferlerine, hediye yazışmalarından Adnan Oktar bağlantısına kadar birçok başlıkta dikkat çeken beyanlar yer aldı.
Savcılık sorgusunda Cem Küçük'e, televizyon programında Berkay Gezgin'in hesabına İBB iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği hatırlatıldı.
Küçük ise söz konusu MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayında rapora atıf yapmasının o sırada konuşulan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını söyledi.
Küçük ayrıca Berkay Gezgin'e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini savundu.
"2 MİLYON DOLAR BULUNDU" İDDİASINI DOĞRULAMADAN AKTARDIĞINI SÖYLEDİ
Savcılık ifadesinde Cem Küçük'e, Medya Kritik programında Fatih Keleş'in evinde "balya balya 2 milyon dolar bulunduğu" yönündeki açıklamaları da soruldu.
Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Cem Küçük, maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yapma, tehdit, şantaj gibi suçlardan dün (30 Temmuz) gözaltına alındı.
Gelişmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Geçtiğimiz dakika itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cem Küçük'ün bugün itibarıyla gözaltı kararı verildiği, Cem Küçük hakkında bugün itibarıyla gözaltı kararı verildiği ve akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın odak noktasına değinen Mercan, "Sonrasındaysa yine soruşturma kapsamında bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından" sözleriyle süreci aktardı.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA
Soruşturmanın sadece maddi menfaatle sınırlı olmadığını belirten Mustafa Kadir Mercan, "Fakat Başsavcılık kaynaklarımızla görüştüğümüzde sadece aslında buradaki iş adamlarından maddi menfaat değil, şu şekilde de bazı tespitler var: Bazı iş adamlarıyla bazı görüşmeler gerçekleştiriliyor ve bu bazı görüşmelerde de bazı kişilere karşı bir tehditvari konuşmalar söz konusu," şeklinde konuştu. Söz konusu iddiaların vahametine dikkat çeken Mercan, "Bazı isimler, bazı kişi ve kurumlardaki büyük isimleri kullanarak tehdit ve şantaj ettiği iddiaları var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından" beyanında bulundu.
MASAK RAPORLARI VE TANIK BEYANLARI DOSYADA
Dosyadaki diğer delillere de vurgu yapan Mustafa Kadir Mercan, "Öte yandan aleyhinde tanıklık eden kimseler var. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu yönde şikayetler oluşturulmuş durumda" dedi. Soruşturmanın mali boyutuna dair kritik bir bilgiyi de paylaşan Mercan, "Son olarak da Cem Küçük'ün MASAK raporları da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmiş durumda. Bu üç kapsamda Cem Küçük gözaltına alındı. Gelişmeler oldukça biz bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.