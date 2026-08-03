DEM Parti'den İmralı açıklaması: Siyasetin çıkaracağı yasa anahtar niteliğinde

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını paylaştı. Açıklamada, "Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesi DEM Parti Heyeti tarafından kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. DEM Parti Heyeti, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İmralı Heyeti'nde DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyetin gerçekleştirilen görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi.

"YASA SÜRECİN ANAHTARI OLACAK"

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan'dan "Çerçeve Yasa" ile ilgili açıklama geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Öcalan, "Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Sayın Abdullah Öcalan ile 2 Ağustos 2026 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Öcalan, içinde bulunduğumuz sürece, yürütülen çalışmalara ve önümüzdeki dönemin tarihsel sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmış, kamuoyuna iletilmesini istediği mesajları heyetimize aktarmıştır.

Öcalan'ın mesajları şöyledir:

'Bin kilometrelik yol bir adımla başlar.

Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik Cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor.

Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir.

Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır.

Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir.

Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır.'

DEM Parti İmralı Heyeti"

KANUN BU HAFTA MECLİS'TE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir yol kazası olmadan ilerlediğini, toplumda meselenin çözümüne yönelik ciddi beklenti ve güçlü talep bulunduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, "Aklıselimle sağduyuyla sabırla hareket edecek, tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz" demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı gün yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki hafta partilerin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulmasının beklendiğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yayımlanan röportajında, "Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli; çerçeve yasaya tam destek verilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.