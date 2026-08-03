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Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada

İstanbul Başakşehir'de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yokuştan geri kaymaya başladı. Olayı gören bir sürücü aracından inerek koştu, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurdu. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de park halindeki bir otomobilin yokuştan geri kayması üzerine çevredeki bir sürücü zaman kaybetmeden müdahale etti. Aracından inerek koşan sürücü, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurmayı başardı.

BAŞAKŞEHİRDE YOKUŞTAN KAYAN ARACI KAPUTUNDAN TUTARAK DURDURDU

Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yaşananlar, müdahalede bulunan sürücünün aracındaki kamera tarafından kaydedildi.

Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada - 1

YOKUŞTAN GERİ KAYMAYA BAŞLADI

Henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobil yokuştan geri hareket etmeye başladı. Bu sırada yokuştan aşağı seyreden bir sürücü durumu fark ederek aracını yol ortasında bıraktı ve kayan otomobile doğru koştu.

Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada - 2

KAPILARI AÇAMAYINCA KAPUTTAN TUTUNDU

Sürücü ilk olarak otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayınca bu kez aracın ön bölümüne tutunarak otomobili, park halindeki başka bir araca çarpmadan hemen önce durdurdu.

Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada - 3

ÇEVREDEKİLER DE YARDIMA KOŞTU

Olay sırasında çevrede bulunan iki kişi de sürücünün yardımına koştu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilde bulunan kişilerin "Araba gidiyor, araba kayıyor", "Arabana dikkat et" ve "İnanmıyorum" ifadeleriyle yaşananları takip ettiği görüldü.

Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada - 4

O ANLAR KAMERADA

Araç kamerası görüntülerinde sürücünün kendi otomobilinden inerek kayan araca doğru koştuğu, aracı durdurmak için çaba gösterdiği ve çevredeki kişilerin de müdahaleye destek verdiği anlar yer aldı.

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