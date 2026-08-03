İstanbul Başakşehir'de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yokuştan geri kaymaya başladı. Olayı gören bir sürücü aracından inerek koştu, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurdu. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de park halindeki bir otomobilin yokuştan geri kayması üzerine çevredeki bir sürücü zaman kaybetmeden müdahale etti. Aracından inerek koşan sürücü, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurmayı başardı. BAŞAKŞEHİRDE YOKUŞTAN KAYAN ARACI KAPUTUNDAN TUTARAK DURDURDU Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yaşananlar, müdahalede bulunan sürücünün aracındaki kamera tarafından kaydedildi.

YOKUŞTAN GERİ KAYMAYA BAŞLADI Henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobil yokuştan geri hareket etmeye başladı. Bu sırada yokuştan aşağı seyreden bir sürücü durumu fark ederek aracını yol ortasında bıraktı ve kayan otomobile doğru koştu.