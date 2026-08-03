Faciaya ramak kala! Başakşehir'de kayan aracı son anda durdurduğu anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yokuştan geri kaymaya başladı. Olayı gören bir sürücü aracından inerek koştu, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurdu. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Başakşehir'de park halindeki bir otomobilin yokuştan geri kayması üzerine çevredeki bir sürücü zaman kaybetmeden müdahale etti. Aracından inerek koşan sürücü, kapıları açamayınca kaput kısmına tutunarak otomobili durdurmayı başardı.
Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yaşananlar, müdahalede bulunan sürücünün aracındaki kamera tarafından kaydedildi.
YOKUŞTAN GERİ KAYMAYA BAŞLADI
Henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobil yokuştan geri hareket etmeye başladı. Bu sırada yokuştan aşağı seyreden bir sürücü durumu fark ederek aracını yol ortasında bıraktı ve kayan otomobile doğru koştu.
KAPILARI AÇAMAYINCA KAPUTTAN TUTUNDU
Sürücü ilk olarak otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayınca bu kez aracın ön bölümüne tutunarak otomobili, park halindeki başka bir araca çarpmadan hemen önce durdurdu.