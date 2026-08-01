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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasa teklifi gelecek hafta Meclis'te

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yasa teklifi gelecek hafta Meclis'te

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin Meclis ayağına dikkat çeken Kurtulmuş, yasa teklifinin gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

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Kurtulmuş, konuya ilişkin açıklamasında, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNDE SÜREÇ HIZLANDI

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE 10 MADDELİK PLAN
Öte yandan AK Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecini tamamlamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan 10 maddelik çerçeve yasayla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre hazırlanan düzenlemede "af" seçeneğinin yer almayacağı, bunun yerine kontrollü infaz modelinin uygulanmasına yönelik formüllerin değerlendirildiği belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: "MECLİS KAPANMADAN BİTİRELİM"
Düzenlemenin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) çalışmalar hızlandırıldı. Normal takvimde 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin çalışma süresinin 14 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım" talimatını verdiği öğrenildi.

Sade ve anlaşılır şekilde hazırlanması planlanan düzenlemenin siyasi partilerle görüşmelerin ardından ortak bir mutabakatla Meclis'e sunulması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan 10 maddelik çerçeve yasayla ilgili çalışmalar sürüyor.Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan 10 maddelik çerçeve yasayla ilgili çalışmalar sürüyor.

EKONOMİK KAZANIMLAR DA MASADA

Hazırlanan çalışmada yalnızca hukuki düzenlemeler değil, sürecin ekonomik boyutu da ele alınıyor.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin MYK üyelerine yaptığı sunumda terörün sona ermesiyle Türkiye'nin elde edeceği ekonomik kazanımların değerlendirildiği belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında kullanılan kaynakların bundan sonraki süreçte ekonomiye, yatırımlara ve vatandaşların refahına katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Düzenlemede af seçeneğinin yer almayacağı, kontrollü infaz modelinin gündemde olduğu belirtiliyor.Düzenlemede af seçeneğinin yer almayacağı, kontrollü infaz modelinin gündemde olduğu belirtiliyor.

ÜNİVERSİTE AFFI BEKLEYENLER İÇİN DÜZENLEME

14 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen Meclis çalışmalarında farklı başlıklardaki düzenlemeler de gündemde olacak.

Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yönelik "üniversite affı" çalışmasının da bu süreçte yasalaşması bekleniyor.

Bunun yanı sıra suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan Çocuk Koruma Kanunundaki değişikliklerin de Meclis gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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