TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin Meclis ayağına dikkat çeken Kurtulmuş, yasa teklifinin gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Kurtulmuş, konuya ilişkin açıklamasında, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE 10 MADDELİK PLAN

Öte yandan AK Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecini tamamlamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan 10 maddelik çerçeve yasayla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre hazırlanan düzenlemede "af" seçeneğinin yer almayacağı, bunun yerine kontrollü infaz modelinin uygulanmasına yönelik formüllerin değerlendirildiği belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: "MECLİS KAPANMADAN BİTİRELİM"

Düzenlemenin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) çalışmalar hızlandırıldı. Normal takvimde 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin çalışma süresinin 14 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına mesaj veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım" talimatını verdiği öğrenildi.

Sade ve anlaşılır şekilde hazırlanması planlanan düzenlemenin siyasi partilerle görüşmelerin ardından ortak bir mutabakatla Meclis'e sunulması bekleniyor.