Terörsüz Türkiye yasasında neler olacak? 50 yıllık pranga kırılıyor!
Türkiye'nin son 50 yılına damga vuran terör belasını tamamen bitirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" planında kritik aşamaya gelindi. Pazartesi günü Meclis’e sunulacak olan 15 maddelik çerçeve yasa teklifi, terör örgütünün tasfiyesinden sivil hayata kazandırma süreçlerine kadar tüm yol haritasını belirliyor. A Haber’de konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, düzenlemenin kesinlikle bir "af" niteliği taşımadığını vurgularken, terörün Türkiye ekonomisine verdiği 2,5 trilyon dolarlık devasa zararın ve terörsüz bir Türkiye'nin refah düzeyinin ne olacağı masaya yatırıldı.
Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terör belasından kurtulma hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, uzun süredir kamuoyunda geri planda kaldığı düşünülen çalışmaların devlet tarafından kesintisiz yürütüldüğünü belirterek artık son aşamaya gelindiğini söyledi.
YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR: "SÜRECİN SONUNA GELDİK"
Türkiye'nin önündeki en büyük engel olan terörün sonlandırılmasına yönelik beklentilerin arttığı bir süreçte, önümüzdeki Pazartesi günü Meclis'e gelecek düzenleme büyük önem taşıyor. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Yüze yüze kuyruğuna geldik derler ya, tam o noktalara geldik. Terörsüz Türkiye başlığı bölge açısından çok önemliydi. Bölgedeki fırtınalı süreçler nedeniyle plan rafa kalkmış gibi algılansa da devlet arka planda o süreci hep işletti ve sonuna geldik" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda oluşan kafa karışıklıklarına da değinen Başbuğ, "Bir genel af veya kişiye özel af söylentisi çıktı, ancak ikisinin de olmadığı net bir şekilde açıklandı" sözleriyle sürecin sınırlarını çizdi.
AF DEĞİL, 15 MADDELİK ÇERÇEVE YASA
3 Ağustos Pazartesi günü Meclis'e sunulması beklenen ve siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirilen düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, düzenlemenin hukuki niteliğine dikkat çekerek, "Bu yasanın bir çerçeve yasa olduğunu belirtmekte fayda var. Çerçeve yasa, sürece bütüncül bakan, hangi kurumun ne iş yapacağını ve yol haritasını belirleyen bir yapıdır. Bu bir af değildir; ne genel ne de özel bir af beklentisi içine girilmemelidir. Af denildiğinde FETÖ veya diğer suç örgütlerinin beklentisi oluşabilir, bu nedenle bunun bir düzenleme olduğunu vurgulamak hayati önemdedir" değerlendirmesinde bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ VE TASNİF SÜRECİ
Yasanın yürürlüğe girmesi için en kritik şart, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi olarak öne çıkıyor. Coşkun Başbuğ, sürecin işleyişini, "Silahlar bırakılacak ve herkes bulunduğu ülkedeki makamlara teslim olacak. Ardından bir tasnif işlemi yapılacak. Örgütün sözde lider takımı, kanlı eylemlere karışmış olanlar ve baskıyla örgüte katılmış olanlar ayrılacak. Yabancı uyruklular ülkelerine gönderilecek, suça karışmamış olanlar sivil hayata kazandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı tasfiyenin tamamlandığını teyit ettiği an yasa işlemeye başlayacak" sözleriyle aktardı.