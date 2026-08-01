Terörsüz Türkiye yasasında neler olacak? 50 yıllık pranga kırılıyor!

Düzenlemenin uygulanabilirliği için örgütün tamamen münfesih (dağılmış) olması gerektiğini belirten Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, "Bu münfesihliği MİT ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde kurumlar tespit edecek. Çerçeve yasa, bu geçiş sürecindeki hukuki rejimi yönetmek için kıymetlidir" dedi. Coşkun Başbuğ ise denetleme mekanizmasının önemine vurgu yaparak, "Sırf silah bırakmak yetmiyor; mühimmat depoları, kamplar ve mağaraların tamamen tasfiyesi gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz yerinde denetim yapacak ve 'örgütte hiçbir şey kalmadı' denildikten sonra süreç başlayacak" şeklinde konuştu.

Sürecin baltalanması için yapılan asılsız iddialara yanıt veren Coşkun Başbuğ, "Terörü destekleyen odaklar süreci baltalamak için 'herkes sokağa salınacak' gibi kara propagandalar yapıyor. Ancak düzenleme net; polis ve askerlerimizi şehit edenler bu yasanın tamamen dışında tutulacak" ifadelerini kullandı. Özellikle zorla dağa kaçırılan çocukların durumuna dikkat çeken Başbuğ, "Tehdit ve şiddetle orada tutulan, herhangi bir suça karışmamış gençler sivil hayata kazandırılacak" dedi.

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3 YILLIK DENETİM VE GÖZETİM SÜRECİ

Düzenlemede yer alan sürelerin karıştırılmaması gerektiğini belirten Yusuf Şamil Türen, "6 aylık süre kanunun geçerlilik süresidir, 3 yıllık süre ise silahını teslim eden kişilerin denetime tabi tutulacağı süredir. Bu kişiler toplum içinde takip edilecek, imza yükümlülüğü yerine elektronik sistemlerle denetlenecek. Eğer 3 yıl boyunca suç işlemezlerse serbest kalacaklar. Burada af kapsamına girebilecek tek durum, başka hiçbir suça karışmamış olmak kaydıyla sadece örgüte üyeliktir" açıklamasını yaptı.

TERÖRÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 2,5 TRİLYON DOLARLIK FATURASI

Terörün maddi ve manevi yıkımının devasa boyutlarda olduğu gerçeği, rakamlarla bir kez daha gözler önüne serildi. Coşkun Başbuğ, terörün maliyetini, "Milli gelirde kaybettiğimiz rakam 2,3 trilyon dolar civarında. Eğer bu para teröre değil de yatırıma gitseydi, üretimden kazancı 4,6 trilyon doları bulacaktı. Bugün kişi başı düşen gelirde müthiş bir rakama erişmiş, ekonomik sıkıntıların yaşanmadığı bir Türkiye tablosu olacaktı" sözleriyle ifade etti. Terörsüz bir senaryoda Türkiye'nin konumunu değerlendiren Başbuğ, "Şu an her vatandaşımız yaklaşık 6 bin dolar daha zengin olabilirdi. Eğer bu maddi kayıplar yaşanmasaydı, Türkiye bugün dünyada ilk 3 ülke arasında anılırdı" diyerek terörün Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını nasıl tükettiğine dikkat çekti.