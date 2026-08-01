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Terörsüz Türkiye yasasında neler olacak? 50 yıllık pranga kırılıyor!

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Terörsüz Türkiye yasasında neler olacak? 50 yıllık pranga kırılıyor!

Türkiye'nin son 50 yılına damga vuran terör belasını tamamen bitirmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" planında kritik aşamaya gelindi. Pazartesi günü Meclis’e sunulacak olan 15 maddelik çerçeve yasa teklifi, terör örgütünün tasfiyesinden sivil hayata kazandırma süreçlerine kadar tüm yol haritasını belirliyor. A Haber’de konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, düzenlemenin kesinlikle bir "af" niteliği taşımadığını vurgularken, terörün Türkiye ekonomisine verdiği 2,5 trilyon dolarlık devasa zararın ve terörsüz bir Türkiye'nin refah düzeyinin ne olacağı masaya yatırıldı.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terör belasından kurtulma hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, uzun süredir kamuoyunda geri planda kaldığı düşünülen çalışmaların devlet tarafından kesintisiz yürütüldüğünü belirterek artık son aşamaya gelindiğini söyledi.

TERÖRÜN BİTMESİNDE TARİHİ EŞİK! GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS'TE...

YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR: "SÜRECİN SONUNA GELDİK"

Türkiye'nin önündeki en büyük engel olan terörün sonlandırılmasına yönelik beklentilerin arttığı bir süreçte, önümüzdeki Pazartesi günü Meclis'e gelecek düzenleme büyük önem taşıyor. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Yüze yüze kuyruğuna geldik derler ya, tam o noktalara geldik. Terörsüz Türkiye başlığı bölge açısından çok önemliydi. Bölgedeki fırtınalı süreçler nedeniyle plan rafa kalkmış gibi algılansa da devlet arka planda o süreci hep işletti ve sonuna geldik" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda oluşan kafa karışıklıklarına da değinen Başbuğ, "Bir genel af veya kişiye özel af söylentisi çıktı, ancak ikisinin de olmadığı net bir şekilde açıklandı" sözleriyle sürecin sınırlarını çizdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

AF DEĞİL, 15 MADDELİK ÇERÇEVE YASA

3 Ağustos Pazartesi günü Meclis'e sunulması beklenen ve siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirilen düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, düzenlemenin hukuki niteliğine dikkat çekerek, "Bu yasanın bir çerçeve yasa olduğunu belirtmekte fayda var. Çerçeve yasa, sürece bütüncül bakan, hangi kurumun ne iş yapacağını ve yol haritasını belirleyen bir yapıdır. Bu bir af değildir; ne genel ne de özel bir af beklentisi içine girilmemelidir. Af denildiğinde FETÖ veya diğer suç örgütlerinin beklentisi oluşabilir, bu nedenle bunun bir düzenleme olduğunu vurgulamak hayati önemdedir" değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / arşiv)

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ VE TASNİF SÜRECİ

Yasanın yürürlüğe girmesi için en kritik şart, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi olarak öne çıkıyor. Coşkun Başbuğ, sürecin işleyişini, "Silahlar bırakılacak ve herkes bulunduğu ülkedeki makamlara teslim olacak. Ardından bir tasnif işlemi yapılacak. Örgütün sözde lider takımı, kanlı eylemlere karışmış olanlar ve baskıyla örgüte katılmış olanlar ayrılacak. Yabancı uyruklular ülkelerine gönderilecek, suça karışmamış olanlar sivil hayata kazandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı tasfiyenin tamamlandığını teyit ettiği an yasa işlemeye başlayacak" sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

MİT VE GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SAHADA TEYİT MEKANİZMASI

Düzenlemenin uygulanabilirliği için örgütün tamamen münfesih (dağılmış) olması gerektiğini belirten Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, "Bu münfesihliği MİT ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde kurumlar tespit edecek. Çerçeve yasa, bu geçiş sürecindeki hukuki rejimi yönetmek için kıymetlidir" dedi. Coşkun Başbuğ ise denetleme mekanizmasının önemine vurgu yaparak, "Sırf silah bırakmak yetmiyor; mühimmat depoları, kamplar ve mağaraların tamamen tasfiyesi gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz yerinde denetim yapacak ve 'örgütte hiçbir şey kalmadı' denildikten sonra süreç başlayacak" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

KATİLLER KAPSAM DIŞI: KARA PROPAGANDAYA GEÇİT YOK

Sürecin baltalanması için yapılan asılsız iddialara yanıt veren Coşkun Başbuğ, "Terörü destekleyen odaklar süreci baltalamak için 'herkes sokağa salınacak' gibi kara propagandalar yapıyor. Ancak düzenleme net; polis ve askerlerimizi şehit edenler bu yasanın tamamen dışında tutulacak" ifadelerini kullandı. Özellikle zorla dağa kaçırılan çocukların durumuna dikkat çeken Başbuğ, "Tehdit ve şiddetle orada tutulan, herhangi bir suça karışmamış gençler sivil hayata kazandırılacak" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

3 YILLIK DENETİM VE GÖZETİM SÜRECİ

Düzenlemede yer alan sürelerin karıştırılmaması gerektiğini belirten Yusuf Şamil Türen, "6 aylık süre kanunun geçerlilik süresidir, 3 yıllık süre ise silahını teslim eden kişilerin denetime tabi tutulacağı süredir. Bu kişiler toplum içinde takip edilecek, imza yükümlülüğü yerine elektronik sistemlerle denetlenecek. Eğer 3 yıl boyunca suç işlemezlerse serbest kalacaklar. Burada af kapsamına girebilecek tek durum, başka hiçbir suça karışmamış olmak kaydıyla sadece örgüte üyeliktir" açıklamasını yaptı.

Terörsüz Türkiye yasasında neler olacak? 50 yıllık pranga kırılıyor! - 1

TERÖRÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 2,5 TRİLYON DOLARLIK FATURASI

Terörün maddi ve manevi yıkımının devasa boyutlarda olduğu gerçeği, rakamlarla bir kez daha gözler önüne serildi. Coşkun Başbuğ, terörün maliyetini, "Milli gelirde kaybettiğimiz rakam 2,3 trilyon dolar civarında. Eğer bu para teröre değil de yatırıma gitseydi, üretimden kazancı 4,6 trilyon doları bulacaktı. Bugün kişi başı düşen gelirde müthiş bir rakama erişmiş, ekonomik sıkıntıların yaşanmadığı bir Türkiye tablosu olacaktı" sözleriyle ifade etti. Terörsüz bir senaryoda Türkiye'nin konumunu değerlendiren Başbuğ, "Şu an her vatandaşımız yaklaşık 6 bin dolar daha zengin olabilirdi. Eğer bu maddi kayıplar yaşanmasaydı, Türkiye bugün dünyada ilk 3 ülke arasında anılırdı" diyerek terörün Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını nasıl tükettiğine dikkat çekti.

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