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Uğur Mumcu suikastı: Adalet Bakanı Gürlek aileye randevu verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uğur Mumcu suikastı: Adalet Bakanı Gürlek aileye randevu verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Uğur Mumcu suikastı: Adalet Bakanı Gürlek aileye randevu verdi - 1

NE OLMUŞTU?

Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 33 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Ayrıntılar geliyor...

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