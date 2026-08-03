Uğur Mumcu suikastı: Adalet Bakanı Gürlek aileye randevu verdi

NE OLMUŞTU?

Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 33 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.