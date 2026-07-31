Bakan Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında, vakfın mensuplarını ve katılımcıları selamlarken Türkiye genelindeki tüm gençlere ve çocuklara selamlarını ve sevgilerini iletti.

Yeditepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da, rengarenk çiçek bahçesini andıran bir atmosferde bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan; umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan, gençlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığını belirterek "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla heyecanıyla tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜGVA'ya etkinlik için şükranlarını iletip Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticilerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum."