RAMS Park'ta muhteşem atmosfer! TÜGVA Yaz Okulları finalinde binlerce genç buluştu: Salavat sesleri böyle yükseldi

TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta başladı. TÜGVA Yaz Okulları finali, on binlerce öğrencinin ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program öncesinde stadyum saatler öncesinden tamamen dolarken, tribünlerden yükselen salavatlar RAMS Park'ta manevi atmosfer oluşturdu.

TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta başladı. TÜGVA Yaz Okulları finali, on binlerce öğrencinin ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştiriliyor. RAMS PARK'TA SALAVAT SESLERİ! Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla tribünleri kırmızı beyaza bürüdü.

TÜGVA YAZ OKULLARI FİNALİNDE SALAVAT SESLERİ

Program başlamadan önce RAMS Park'ta renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar hep bir ağızdan salavat getirerek etkinliğe eşlik etti. Tribünlerde oluşan birlik ve beraberlik tablosu, unutulmaz anlara sahne oldu.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek final programında gençler mezuniyet sevincini yaşarken, sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler ve sürpriz performanslarla coşku doruğa ulaşıyor. Saatler öncesinden tamamen dolan RAMS Park'taki muhteşem görüntüler, TÜGVA Yaz Okulları'nın final programına damga vurdu.