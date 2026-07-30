Külliye'de Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan: İsrail insanlık suçu işliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı. Liderler Külliye'de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında İsrail'e yönelik sert mesajlar vererek "İsrail insanlık suçu işliyor. Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Lübnan egemenliğini temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.
2 lider ortak basın toplantısı düzenledi.
GÖRÜŞMEDE İSRAİL İŞGALİ ANA GÜNDEM
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Orta Doğu'da istikrardan en fazla faydayı Lübnan görecek.
Görüşmede İsrail'in işgalini ele aldık.
Lübnan egemenliğini temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
Türkiye Lübnan halkının yanında. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4 bin 300 Lübnanlı kardeşimiz öldü.
Joseph Avn'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İki ülke arasında köklü ilişkiler var. İki ülkenin yararına, bölgenin istikrarına olacak işbirliği iradesi mevcut. (Türkiye-Lübnan ilişkileri) Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir.
Avn'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Avn'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.
Joseph Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türk ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler.
Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.
AVN'DAN TÜRKİYE MESAJI: İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ POTANSİYEL VAR
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Avn, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ankara ile koordinasyonun ülkesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.
Avn, "Türkiye ile koordinasyon, Lübnan için geçici bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin bölgesel etkisiyle Lübnan'ın istikrarına katkı sunabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu dile getirdi.
TÜRKİYE'YE SİYASİ VE DİPLOMATİK DESTEK ÇAĞRISI
İsrail ile haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına da değinen Avn, Türkiye'nin NATO üyeliği ve bölgesel ilişkileri sayesinde uluslararası desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Avn, Lübnan'ın anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu belirterek İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, ihlallerin sona ermesi ve uluslararası denetim mekanizmasının kurulmasının önemine işaret etti.
"DEVLET OTORİTESİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNABİLİR"
Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliği ve istikrarına katkı sağlayabileceğini belirten Avn, Ankara'nın özellikle Lübnan ordusu ile meşru devlet kurumlarına vereceği desteğin devlet otoritesinin ülke genelinde güçlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Avn ayrıca sınır güvenliği, yasa dışı silah kaçakçılığıyla mücadele ve güvenlik alanlarında Türkiye ile iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
EKONOMİK TOPARLANMADA TÜRKİYE VURGUSU
Lübnan'ın ekonomik krizden çıkış sürecine de değinen Avn, Türkiye'nin yatırım, ticaret ve yeniden imar alanlarındaki kapasitesine güvendiklerini ifade etti.
Türk şirketlerinin üretim sektörüne yatırım yapmasının teşvik edilmesi, ticaretin önündeki lojistik engellerin kaldırılması ve yeniden imar alanındaki tecrübenin paylaşılmasının Lübnan ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.