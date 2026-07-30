İki ülke arasında köklü ilişkiler var. İki ülkenin yararına, bölgenin istikrarına olacak işbirliği iradesi mevcut. (Türkiye-Lübnan ilişkileri) Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir.

Lübnan egemenliğini temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Joseph Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türk ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan, Avn'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Avn'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Türkiye ziyareti öncesi konuştu (FOTO: AA)

AVN'DAN TÜRKİYE MESAJI: İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ POTANSİYEL VAR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Avn, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ankara ile koordinasyonun ülkesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Avn, "Türkiye ile koordinasyon, Lübnan için geçici bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin bölgesel etkisiyle Lübnan'ın istikrarına katkı sunabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'YE SİYASİ VE DİPLOMATİK DESTEK ÇAĞRISI

İsrail ile haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına da değinen Avn, Türkiye'nin NATO üyeliği ve bölgesel ilişkileri sayesinde uluslararası desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ın anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu belirterek İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, ihlallerin sona ermesi ve uluslararası denetim mekanizmasının kurulmasının önemine işaret etti.