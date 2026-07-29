Siyonist Katz'tan küstah sözler! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Türkiye'yi tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, katıldığı televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. İstanbul'un fethine ilişkin ifadeler kullanan Katz, Türkiye'ye yönelik tehdit içeren sözlerinin yanı sıra Suriye ve İran hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Katz'ın skandal açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, katıldığı televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. İSRAİL'İN KLAVYE SOYTARISI YİNE SAHNEDE!

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Katz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırken Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullandı. KATZ BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN ÇİFTÇİ'Yİ HEDEF ALDI! "ERDOĞAN'A TAVSİYEM BİZİMLE UĞRAŞMAMASI..." Katz, "Erdoğan'a tavsiyem bizimle uğraşmaması, İran'ın düştüğü duruma düşmemesidir." şeklinde küstah ifadeleri kullandı.

İSTANBUL'UN FETHİNE YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER

Katz, İstanbul'un fethine ilişkin açıklamasında, "Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs de sizin Osmanlı İmparatorluğu'nu kurarken fethettiğiniz İstanbul değil. Biz buradayız sonsuza dek. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve güçlüyüz." dedi. Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdüren Katz, "Türkiye'nin bizimle çatışmaya girmeye niyeti olmasın, gücümüz yerinde, gözümüzü bile kırpmayız." ifadelerini kullandı.

SURİYE VE İRAN DEĞERLENDİRMESİ Katz, Suriye konusunda da Türkiye'nin Şam yönetimini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına izin vermeyeceklerini iddia etti. Katz, İsrail'in Suriye'nin Türkiye tarafından güçlendirilmesini istemediğini söyledi. İran ile yaşanan gerilime de değinen Katz, İsrail'in İran'ın enerji altyapısını hedef almak istediğini ancak ABD yönetiminin buna izin vermediğini öne sürdü. Katz, Washington'un bu tutumunu İran'ın komşu ülkelere saldırı ihtimali ve küresel petrol piyasasında yaşanabilecek olası kriz endişesine bağladı.