İstanbul Fatih'te tramvay, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bölge esnafı, tramvayların hız sınırına uymadığını öne sürerek benzer kazaların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay önceki gün saat 20.30 sıralarında Fatih Sirkeci'deki Ebussuud Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadına tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenildi. Tramvayın kadına çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ESNAF HIZ SINIRI UYARISI YAPTI

Kazanın ardından bölgedeki esnaf, tramvayların hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki bir işletmede çalışan Gökhan Fermanzade, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Vatmanlar hızlı kullanıyor. Belli bir hız sınırının olması gerekiyor. Şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef vatmanlar hızlı geçiyor. Kalabalık, turistik bir bölge. Çocuklar aşağı iniyor, pusetliler var. Bu konuda sürücülerin daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Tramvay hızlı gelince insanlar panik oluyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır" dedi.

İşletme personeli İsmail İzlek de tramvay sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İzlek, "Gülhane ile Sirkeci tramvay yolu arasındaki alan dar. Gördüğümüz kadarıyla tramvaylar her zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim onlardan ricamız, vatman arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleridir. Esnaf olarak kendi misafirlerimizi karşılayıp, ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için vatmanlardan dikkatli gitmeleri konularında hassas davranmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.