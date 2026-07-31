Bakan Fidan Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile görüştü
Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından duyurulurken, buluşmaya ilişkin fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
GÖRÜŞME ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ
Bakanlığın paylaşımında, Hakan Fidan'ın Jonathan Powell'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.