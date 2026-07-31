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Bakan Fidan Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından duyurulurken, buluşmaya ilişkin fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GÖRÜŞME ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ
Bakanlığın paylaşımında, Hakan Fidan'ın Jonathan Powell'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti. (Foto: AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti. (Foto: AA)

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI
Dışişleri Bakanlığının paylaşımında görüşmeye ait bir fotoğrafa da yer verildi.

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