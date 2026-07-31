Deprem sonrası geleceğe umutlu bakış: A Haber Kahramanmaraş'ta

Turkuvaz Medya Grubu'nun haber kanalı A Haber tarafından 2024 yılında Gaziantep'te başlayan; ardından Adana ve Mersin'de devam eden "Şehrin Ekonomisi" buluşmaları, 2025 yılında Konya, Kayseri, Ankara, Mardin ve Erzurum'a konuk oldu. 2026 yılında Erzincan ve Elazığ'da gerçekleştirilen etkinliğin ardından son durak Kahramanmaraş oldu.

A Haber'in ʺŞehrin Ekonomisiʺ buluşmalarının 2026'daki son durağı Kahramanmaraş oldu. (ahaber.com.tr)

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Kahramanmaraş'ın önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramarmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ve kentin önde gelen çok sayıda iş insanı katıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlik, iş dünyası ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. (ahaber.com.tr)

DEPREM SONRASI DAYANIŞMA GELECEĞE UMUT OLDU

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan A Haber Yurt Haberler ve İstanbul Müdürü Abdulkerim Ulak, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesinin kentin gücünü bir kez daha ortaya koyarak geleceğe umut olduğunu ifade eden Ulak, etkinlikte Kahramanmaraş'ın ekonomik geleceği, yatırım potansiyeli ve kalkınma vizyonunun masaya yatırılacağını söyledi. A Haber olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim, yatırım ve başarı hikâyelerini kamuoyuna aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Ulak, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirler, üretim ve istihdamla mümkün olacağını vurguladı.