Hukuk öğrencisi Fırat Baraj cinayetinde şoke eden iddia! Önce tehdit sonra saldırı: Amcama evlat acısı yaşatacağız
İstanbul'da hukuk eğitimi gören Fırat Baraj'ın Mardin'de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili ailesinden yeni iddialar geldi. Dicle Baraj, geçmişte miras nedeniyle husumet yaşadıkları akrabaları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü ve soruşturmanın tüm şüphelileri kapsamasını istedi.
İstanbul'da hukuk eğitimi gören 23 yaşındaki Fırat Baraj'ın Mardin'de hayatını kaybetmesiyle ilgili ailesi, saldırının öncesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fırat Baraj'ın ablası Dicle Baraj, geçmişte miras nedeniyle husumet yaşadıkları amca çocukları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.
Baraj'ın iddiasına göre saldırıdan iki gün önce Salih Baraj ve İbrahim Baraj'ın aile dostları Okan Yersel'in iş yerine gittiği, burada tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi.
AİLEDEN "TEHDİT" İDDİASI
Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre, Dicle Baraj, Salih Baraj'ın belinde silahla Yersel'e, "Amcamı ara, ona söyle. Ona evlat acısı yaşatacağız. Bizim Fırat'la hiçbir problemimiz yok. Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Biz amcamızın canını yakmak istiyoruz. Ona zarar vermenin en iyi yolu da Fırat." şeklinde konuştuğunu öne sürdü. Baraj, İbrahim Baraj'ın da bu sırada dışarıda gözcülük yaptığını iddia etti.
FIRAT TELEFONLA DIŞARI ÇAĞRILDI
Dicle Baraj, olay günü kardeşinin telefon aldığını ve kısa bir görüşmenin ardından evden çıktığını söyledi. Baraj, Fırat'ın "Tamam, iniyorum" dedikten sonra dışarı çıktığını, babasının da arkasından gittiğini aktardı. Ailenin iddiasına göre site çıkışına gelen araçtan önce babaya, ardından Fırat Baraj'a ateş edildi.
"ÜÇÜNCÜ İFADESİNDE BEN YAPTIM DEDİ"
Dicle Baraj, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.O.B'nin ilk iki ifadesinde olayı kabul etmediğini, üçüncü ifadesinde ise "Ben yaptım" dediğini öne sürdü. Baraj, silahla ateş eden kişinin Salih Baraj, aracı kullanan kişinin ise İbrahim Baraj olduğunu iddia etti. Baraj, her iki kişinin de firari olduğunu belirtti.
AİLE DAVADAN ÇEKİLMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Dicle Baraj, güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılmasının ardından aileye para teklif edilerek davadan vazgeçmelerinin istendiğini öne sürdü. Baraj, "Biz sadece firarilerin değil, onlara yardım eden, kaçmalarını sağlayan ve azmettirenlerin de yargılanmasını istiyoruz" dedi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay da şüphelilerin yurt dışına kaçtığına ilişkin ciddi emareler bulunduğunu belirterek uluslararası yakalama süreci için girişimde bulunduklarını söyledi. Bilbay, şüphelilerin olaydan bir gün önce İstanbul'a gidip geldiğini, saldırının anlık bir tartışma sonucu olmadığını düşündüklerini ifade etti.