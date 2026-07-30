İstanbul'da hukuk eğitimi gören 23 yaşındaki Fırat Baraj'ın Mardin'de hayatını kaybetmesiyle ilgili ailesi, saldırının öncesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fırat Baraj'ın ablası Dicle Baraj, geçmişte miras nedeniyle husumet yaşadıkları amca çocukları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

Baraj'ın iddiasına göre saldırıdan iki gün önce Salih Baraj ve İbrahim Baraj'ın aile dostları Okan Yersel'in iş yerine gittiği, burada tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi.

AİLEDEN "TEHDİT" İDDİASI

Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre, Dicle Baraj, Salih Baraj'ın belinde silahla Yersel'e, "Amcamı ara, ona söyle. Ona evlat acısı yaşatacağız. Bizim Fırat'la hiçbir problemimiz yok. Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Biz amcamızın canını yakmak istiyoruz. Ona zarar vermenin en iyi yolu da Fırat." şeklinde konuştuğunu öne sürdü. Baraj, İbrahim Baraj'ın da bu sırada dışarıda gözcülük yaptığını iddia etti.

FIRAT TELEFONLA DIŞARI ÇAĞRILDI

Dicle Baraj, olay günü kardeşinin telefon aldığını ve kısa bir görüşmenin ardından evden çıktığını söyledi. Baraj, Fırat'ın "Tamam, iniyorum" dedikten sonra dışarı çıktığını, babasının da arkasından gittiğini aktardı. Ailenin iddiasına göre site çıkışına gelen araçtan önce babaya, ardından Fırat Baraj'a ateş edildi.