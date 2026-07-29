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Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Adana'da sevgilisi Semra Yılmaz'ı ve olaya tanık olduklarını düşündüğü Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman Ataş'ın ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan Ataş, cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürerek, "Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 1

Adana'da seyir tepesinde tartıştığı 44 yaşındaki sevgilisi Semra Yılmaz'ı, ardından da 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i tabancayla öldüren 28 yaşındaki Osman Ataş'ın cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı.

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Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 2

SEYİR TEPESİNDEKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 25 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiline bindirerek seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 3

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz'ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Şüpheli daha sonra başka bir otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i, cinayete tanık olduklarını düşündüğü gerekçesiyle vurdu. Ataş, ardından aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 5

OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırmada şüphelinin Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Polis ekipleri, Osman Ataş'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 6

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan Osman Ataş'ın bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz'ı kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 7

Tutuklanan Osman Ataş'ın ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum" 8
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