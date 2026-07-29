Adana'daki üçlü cinayetin perde arkası: "Beni aldattığını düşündüm, sonrasını hatırlamıyorum"

Adana'da sevgilisi Semra Yılmaz'ı ve olaya tanık olduklarını düşündüğü Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman Ataş'ın ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan Ataş, cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürerek, "Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Adana'da seyir tepesinde tartıştığı 44 yaşındaki sevgilisi Semra Yılmaz'ı, ardından da 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i tabancayla öldüren 28 yaşındaki Osman Ataş'ın cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı. ADANA'DA 3 CİNAYET: TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

SEYİR TEPESİNDEKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ Olay, 25 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiline bindirerek seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz'ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Şüpheli daha sonra başka bir otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i, cinayete tanık olduklarını düşündüğü gerekçesiyle vurdu. Ataş, ardından aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.